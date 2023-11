Probando la ILIFE W90, una aspiradora fregadora que cuesta 165 euros durante esta semana

Hace ya varios meses que os hablé de la ILIFE W90, en su lanzamiento, y hoy lo vuelvo a hacer por dos motivos: ya la tengo en mis manos, la he podido probar, y tiene un descuento de más del 35% durante esta semana, llegando a los 165 euros en aliexpress.

Pero vamos paso a paso, y os voy enseñando cómo es y cómo funciona.

El ILIFE W90 es un limpiador de suelos con depósito de agua, de forma que puede tanto barrer como fregar, dependiendo de si le damos al botón correspondiente o no. Combina las funciones de aspirar, fregar y lavar, todo en un solo dispositivo. Este aspirador se destaca por su sistema de doble depósito de agua, que separa el agua limpia de la sucia, asegurando una limpieza eficiente y continua. Con una batería de 3000mAh, ofrece hasta 30 minutos de funcionamiento autónomo, lo que lo hace adecuado para limpiar grandes áreas de hasta 200 m². Tiene un diseño ergonómico y sin cables, así como una función de autolimpieza con un solo clic simplifica el mantenimiento del dispositivo.

El W90 también se posiciona estratégicamente en un rango de precio competitivo, ofreciendo características avanzadas a un costo razonable. Esta estrategia podría atraer a consumidores conscientes del valor que buscan productos de alta calidad sin el precio exorbitante de algunos competidores de gama alta.

Descripción del ILIFE W90

Veamos rápidamente sus principales características:

Sistema de Limpieza 3 en 1 : El W90 combina las tres funciones clave que he comentado antes, lo que permite limpiar más eficientemente y en menos tiempo. Es adecuado para una amplia gama de superficies de suelo duro, incluyendo madera, laminados, vinilo y baldosas.

: El W90 combina las tres funciones clave que he comentado antes, lo que permite limpiar más eficientemente y en menos tiempo. Es adecuado para una amplia gama de superficies de suelo duro, incluyendo madera, laminados, vinilo y baldosas. Diseño Innovador de Doble Depósito de Agua : Con depósitos de 700 ml para agua limpia y 500 ml para agua sucia, el W90 asegura una limpieza continua y efectiva sin mezclar aguas. Los depósitos son fáciles de vaciar y limpiar, lo que contribuye a un mantenimiento sencillo y eficiente.

: Con depósitos de 700 ml para agua limpia y 500 ml para agua sucia, el W90 asegura una limpieza continua y efectiva sin mezclar aguas. Los depósitos son fáciles de vaciar y limpiar, lo que contribuye a un mantenimiento sencillo y eficiente. Tecnología de Autolimpieza : Esta característica permite que el W90 se limpie a sí mismo, eliminando la suciedad y los residuos del cepillo rodillo automáticamente. No siempre es eficaz al 100%, por eso a veces será necesario usar el cepillo que viene en la caja.

: Esta característica permite que el W90 se limpie a sí mismo, eliminando la suciedad y los residuos del cepillo rodillo automáticamente. No siempre es eficaz al 100%, por eso a veces será necesario usar el cepillo que viene en la caja. Eficiencia : Es capaz de recoger tanto suciedad húmeda como seca, lo que lo hace ideal para una variedad de derrames y tipos de suciedad.

: Es capaz de recoger tanto suciedad húmeda como seca, lo que lo hace ideal para una variedad de derrames y tipos de suciedad. Facilidad de Uso : Al no tener cables, y contar con un diseño pensado para no destrozar espaldas, aumenta la comodidad y la maniobrabilidad durante la limpieza.

: Al no tener cables, y contar con un diseño pensado para no destrozar espaldas, aumenta la comodidad y la maniobrabilidad durante la limpieza. Control Inteligente : Tiene voz (en inglés) y señales luminosas que facilitan la operación, haciéndolo accesible para usuarios de todas las edades.

: Tiene voz (en inglés) y señales luminosas que facilitan la operación, haciéndolo accesible para usuarios de todas las edades. Ruido Reducido y Motor Eficiente : Menos de 72 dB, un aspecto crucial para la comodidad en el hogar.

: Menos de 72 dB, un aspecto crucial para la comodidad en el hogar. Motor Sin Escobillas: Aumenta la durabilidad y la eficiencia del dispositivo.

Experiencia de uso

Nada más abrir la caja me sorprende las pocas cosas que hay: el cuerpo, la base con el rodillo ya dentro, un cepillo para limpieza, manual, garantía y base de carga. Es compacto, útil y fácil de montar.

El cuerpo es robusto, no muy pesado, pero se nota que no es plástico barato que se romperá en dos meses. Viene ya con los dos depósitos de agua antes mencionados, arriba el de agua limpia y abajo el de agua sucia.

El mando también es de buen material, se nota tanto en los botones superiores como en la parte que se engancha al cuerpo.

Para sujetarlo al cuerpo basta con empujar un poco. Para quitarlo de nuevo será necesario usar un palito fino.

El botón trasero es el que tendremos que apretar para ir soltando agua al mismo tiempo que aspira. Es una buena idea, ya que el agua no sale de forma automática, por lo que podemos usar únciamente el modo de aspiración.

Los botones frontales son el de encendido y apagado, el de modo normal y modo turbo y, abajo, el de autolimpieza, que funcionará cuando esté en la base de carga y tenga más de un 10% de batería.

La base de carga es de plástico, muy sencilla, con los conectores en la parte superior y la entrada de alimentación en el lateral.

El cepillo de limpieza, el manual en inglés y en español y la garantía, son el resto de los componentes de la caja.

Llega el momento de llenar el recipiente de agua limpia.

Como se puede apreciar, está protegido por una goma que tendremos que abrir para poner agua del grifo dentro. No hace falta poner ningún detergente, pero si se hace intentad que no haga espuma y no abusar del tema.

Una vez está en funcionamiento, veremos la luz cambiando de color en función del nivel de batería. En el manual aparece una tabla indicando el significado de cada código de colores, aunque aún así tiene voz para ir avisando de lo que ocurre en todo momento.

Si lo pongo en modo de fregar, veo como el agua sucia va ocupando el recipiente inferior, sin olores ni problemas, pero tened en cuenta que es conveniente limpiarlo con frecuencia para que no se acumule mucha tiempo la suciedad.

El recipiente de agua sucia viene con un filtro para aumentar la eficiencia.

El cepillo también se tendrá que limpiar de vez en cuando, siendo necesario subir la tapa inferior para poder extraerlo correctamente.

Mis conclusiones

Por su precio, de solo 160 euros, está claro que su principal ventaja es la relación entre coste y beneficio, aunque el hecho de que sea silencioso y tenga tanta autonomía, para mí es todo un pro.

El principal problema que le veo es que no tiene app para cambiar el idioma de la aspiradora, solo habla en inglés. De hecho una app serría útil para informar sobre posibles problemas, ver nivel de agua y demás, aunque eso encarecería el producto, que es su principal ventaja.

Lo tenéis disponible en este enlace por 164,85 euros.