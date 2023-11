Ruido de fondo extraño al usar el ratón y los auriculares – Motivos y soluciones

Hacía mucho tiempo que no me pasaba, pero desde hace varios días he notado un ruido curioso al usar el ratón en Windows 11 cuando tengo los auriculares puestos.

Es un ruido muy discreto que solamente aparece cuando hago click con el botón del ratón. No molesta, pero el ingeniero que llevo dentro no duerme tranquilo hasta encontrar una solución.

La situación que describo es un fenómeno conocido como «ruido de fondo» o «interferencia electromagnética», y puede deberse a varias causas. Aquí hay algunas posibles explicaciones y pasos para solucionar el problema:

Interferencia Electromagnética (EMI) : Los cables del ratón y los auriculares pueden actuar como antenas que captan señales electromagnéticas de otros dispositivos electrónicos. Esta interferencia puede causar ruidos perceptibles en los auriculares. Solución: Reorganizar la disposición de los cables, alejándolos de fuentes de EMI potentes como monitores, fuentes de poder, y cables de alimentación (algo no muy viable en la mayoría de los casos, pero bueno).

Tarjeta de Sonido o Placa Base : Si la tarjeta de sonido (integrada o externa) está cerca de otros componentes electrónicos que generan campos electromagnéticos, puede captar ruido. Solución: Probar a usar una tarjeta de sonido externa o un DAC (Digital-to-Analog Converter) para ver si el problema persiste.

Controladores (Drivers) : Un controlador desactualizado o corrupto puede causar problemas de procesamiento de sonido. Solución: Asegurarse de que todos los controladores de tu sistema estén actualizados, incluyendo los del ratón, la tarjeta de sonido y los puertos USB.

Configuración de sonido de Windows : Windows tiene varias configuraciones de sonido que pueden afectar la salida de audio. Solización: Ve al Panel de Control de Sonido y ajusta las configuraciones, como desactivar mejoras de sonido o cambiar el formato de audio (a veces, bloqueando cierto intervalo de frecuencias, desaparece el problema).

Problemas de Hardware : Los auriculares o el ratón pueden tener defectos de fabricación o daños que causan ruido. Solución: Prueba con otro ratón o auriculares para determinar si el problema persiste.

Fuente de Alimentación : Los problemas con la fuente de alimentación del PC o la presencia de «ruido» en la línea eléctrica pueden causar interferencias. Solución: Prueba a conectar tu PC a un regulador de voltaje o un UPS (Uninterruptible Power Supply) para estabilizar la alimentación.

Configuración del Sistema Operativo : Algunas configuraciones específicas del sistema operativo pueden causar que se reproduzcan sonidos cuando se realiza ciertas acciones. Solución: Revisa la configuración de sonido del sistema operativo para ver si hay sonidos asignados a acciones como el clic del ratón y desactívalos si es necesario (esto es aplicable cuando el sonido no es discreto y sí llamativo).

Software en Conflicto: Algunos programas pueden interferir con los dispositivos de audio, especialmente si están relacionados con la grabación o procesamiento de sonido. Solución: Cierra programas que no sean esenciales y observa si el problema se resuelve.

En mi caso el problema estaba con la distancia al monitor y al micrófono, por lo que ahora toca ponerlo en la balanza para ver si me molesta más el ruido o la nueva disposición de los elementos.