Si estás pensando en crear un logo, pero no sabes dibujar ni tienes presupuesto para contratar uno, presta atención a este nuevo recurso.

Se trata de LogoGPT, un chat integrado en ChatGPT, creado gracias a la nueva herramienta desde la cual cualquiera puede crear un ChatGPT para usos específicos.

Disponible en este enlace, funciona de la siguiente forma:

Primero envía un dibujo tuyo hecho a mano mostrando cómo quieres el logo, aproximadamente. Este ha sido mi dibujo:

Una vez enviado el dibujo, me dice:

Gracias por compartir tu boceto. Puedo ver que tiene forma de corazón con una flecha, que es un concepto clásico y versátil que se puede adaptar a muchos estilos de logotipo diferentes. Elija uno de los siguientes estilos de logotipo para su diseño: minimalista

Futurista

Vintage o Retro

Dibujado a mano o artístico

Corporativo

Ecológico o Natural

Lujo o Elegante

Atrevido y colorido

Geométrico

Abstracto

Basado en tipografía

Cultural o étnico

Deportivo o atlético

Mascota

Tecnología o Digital Una vez que haya seleccionado un estilo, avíseme si desea incluir el nombre de una empresa en el logotipo. Si es así, proporcione el nombre. Luego, dime tu color de fondo preferido para el logo.

Elijo uno corporativo con colores negro y rojo, y le digo que mi compañía se llama Company 2024, a lo que me responde:

¡Gran elección! Un estilo corporativo con una combinación de colores rojo y negro transmitirá una sensación de profesionalismo y fortaleza. Para el nombre comercial «Company 2024», ¿le gustaría que el texto estuviera integrado en la forma del corazón o colocado junto a él? Además, ¿tiene alguna preferencia de tipo de fuente específica (como serif, sans-serif, negrita, etc.) para el nombre de la empresa? Por último, ¿qué color de fondo preferirías para el logo? ¿Le gustaría mantenerlo simple con un fondo blanco, ir en negrita con negro o tener algo diferente en mente?

Le indico que quiero fondo blanco, y que el nombre lo quiero integrado en el logo, siendo este el resultado:

El resultado no está en formato vectorial, de hecho me dice que actualmente no tiene la capacidad de proporcionar archivos en formato vectorial directamente. Lo que puede hacer es generar una imagen que represente cómo se vería el logotipo en formato vectorial, y luego podría utilizar una herramienta o servicio de diseño gráfico para convertir la imagen en un archivo vectorial (.SVG o .AI, por ejemplo) para su uso donde quiera.

Aprovecho para pedir que me cambie el nombre de la compañía, quiero que sea CITTAS 2024. De esa forma me crea:

Fijaos que el logo es diferente al anterior. Tened cuidado con eso, porque cada vez que le pidáis que genere una imagen, puede cambiar el diseño completamente.

Sin duda, una gran idea, y útil.