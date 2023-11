CMF Watch Pro, lo he comprado y así es mi experiencia

Cuando la marca Nothing, de la cual soy fan, anunció su reloj y sus auriculares bajo la marca CMF, mis ojos hicieron chiribitas. Me encanta su diseño, su tipografía, su todo, por eso me he hecho con un reloj para poder disfrutarlo y, de paso, contar la experiencia.

Aquí os dejo el vídeo:

Cuesta aproximadamente 100 euros, pero desde hoy hasta el 17 de noviembre puede comprarse por 55 en aliexpress.com, debido a las ofertas del 11.11.

Para no repetir lo que ya comento en el vídeo, haré una lista de lo que más me ha gustado, y una conclusión con lo que menos.

Lo que más me ha gustado

El diseño : es ligero, bonito, con buenos acabados, con correa que se esconde por dentro, con tipografía original, pantallas diferentes a las que había visto nunca (están en el vídeo). Un 10 en diseño.

: es ligero, bonito, con buenos acabados, con correa que se esconde por dentro, con tipografía original, pantallas diferentes a las que había visto nunca (están en el vídeo). Un 10 en diseño. La app : muy fácil de usar, sin complicaciones, intuitiva.

: muy fácil de usar, sin complicaciones, intuitiva. La pantalla : brillante y grande, 1,96 pulgadas, AMOLED.

: brillante y grande, 1,96 pulgadas, AMOLED. Poder llamar y recibir llamadas gracias a Bluetooth, con cancelación de ruido. La calidad de las llamadas es realmente buena.

y recibir llamadas gracias a Bluetooth, con cancelación de ruido. La calidad de las llamadas es realmente buena. La configuración de notificaciones es muy completa, siendo fácil decidir que quiero ver y qué prefiero omitir.

El reloj sí vibra cuando se reciben mensajes (se puede personalizar), lo que ayuda a estar al tanto de lo que recibimos.

Sí admite la recepción simultánea de mensajes de diferentes aplicaciones, tal y como se puede ver en el vídeo, donde hay algunas de whatsapp y otras de Telegram.

Cuando se recibe un mensaje, se muestra en pantalla.

Conclusión, enlaces y precio

Por 55 dólares, no lo pensaría dos veces. Por 99 euros, que es por el precio que se vende en España, sigue siendo una buena compra. El reloj no es perfecto, tal y como comento en el vídeo, no calcula muy bien la cantidad de horas de sueño, pero el resto de las variables son muy exactas, incluyendo la localización, ya que cuenta con GPS multi-sistema.

Para que no se desconecte del móvil es necesario tener la app en segundo plano siempre, ya que una vez se desconecta, hay que abrir la app de nuevo para realizar nuevamente la conexión (automática, eso sí).

Lo tenéis disponible en oferta en aliexpress.com