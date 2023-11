Materiales vivos y la nueva era de la depuración de aguas contaminadas

En nuestra constante búsqueda por soluciones sostenibles frente a la contaminación del agua, me he topado con una investigación que podría abrir nuevos horizontes. No es un secreto que la industria química vierte ingentes cantidades de residuos en los ecosistemas acuáticos, un desafío que requiere respuestas ingeniosas y efectivas, por lo que un estudio así vale la pena ser divulgado.



Mi encuentro con este innovador material se produjo al sumergirme en los estudios recientes de un grupo de científicos de la Universidad de California, en San Diego. Su propuesta es tan sencilla como prometedora: un material compuesto por bacterias con la habilidad de convertir los desechos tóxicos en compuestos inofensivos.

La estructura de este invento es fascinante. Imaginad un hidrogel, similar a esa gelatina que tanto nos gusta, pero compuesto por alginato, un polímero que nos llega cortesía de las algas marinas. Este hidrogel no solo es biodegradable, sino que su porosidad proporciona un hogar acogedor para las bacterias fotosintéticas, conocidas como cianobacterias, permitiéndoles realizar su magia: la fotosíntesis.

Para optimizar este proceso, los investigadores recurrieron a la impresión 3D, creando estructuras que mejoran el acceso de las bacterias a la luz y al dióxido de carbono. El resultado son formas de rejillas y panales que parecen sacadas de una obra de arte moderno.

Pero la verdadera magia está en la modificación genética de estas bacterias. Han sido diseñadas para producir lacasa, una enzima que actúa como una especie de recicladora molecular, descomponiendo los contaminantes hasta volverlos inocuos.

En sus pruebas, estas bacterias transformaron el índigo carmín — ese colorante que da vida a nuestros vaqueros — en agua clara como el cristal. Y para quienes se preocupan por la seguridad de estas bacterias modificadas, los científicos han integrado un interruptor biológico que permite eliminarlas a voluntad con el simple añadido de teofilina, un compuesto inofensivo presente en el té.

Estamos ante un campo de estudio que, aunque incipiente, desborda potencial. Los materiales vivos diseñados representan un cruce fascinante entre la biología y la ingeniería material. En lugar de resignarnos a los daños ambientales, estos materiales nos proponen una simbiosis, un camino donde la naturaleza y la tecnología se entrelazan para restaurar el equilibrio perdido.

Este proyecto se encuentra aún en las etapas iniciales, pero su promesa es clara: podríamos estar presenciando los primeros pasos hacia una metodología más armónica y respetuosa para con nuestro planeta.