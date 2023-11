xTool S1, reseña completa, con unboxing, instalación y pruebas

Después de haber probado varias semanas la xTool S1, la nueva cortadora y grabadora láser de xTool, ya estoy listo para contar todos los detalles de esta impresionante máquina.

Ya he publicado tres vídeos en nuestro Youtube, con el unboxing, instalación y primeras pruebas. Dichos vídeos los iré poniendo aquí en la review, para dar contexto a las explicaciones.

Su predecesora, la serie xTool D1, sentó las bases en términos de calidad y accesibilidad, permitiendo a los usuarios transformar una amplia variedad de materiales en productos personalizados con facilidad. No obstante, las limitaciones inherentes a la tecnología de aquel entonces señalaban la necesidad de una innovación que pudiera ampliar las posibilidades creativas de los usuarios.

Este nuevo modelo ofrece grandes mejoras en términos de potencia y precisión, así como en la experiencia del usuario, facilidad de instalación y sistema de enfoque automático. Se treve con madera, acrílico, cuero, tela, piedra e incluso metales con ciertas limitaciones.

Antes de comenzar me gustaría destacar la posibilidad de realizar cortes intrincados y grabados detallados con facilidad, sin sacrificar la seguridad o la comodidad del usuario. El hecho de tener la máquina cerrada y de contar el extractor de aire le hace ganar muchos puntos en esta categoría.

Sacando de la caja

Comenzamos con el unboxing. Como veis en el vídeo, viene protegida con cuidado, disminuyendo el miedo de que algo ocurra por el camino.

Allí tenemos la máquina, el láser, la caja de herramientas, los manuales, materiales para comenzar con las pruebas… todo lo necesario para tenerlo listo en pocos minutos.

No requiere ajustar correas, ni tenemos que subir y bajar el módulo láser constantemente, ya que se ajusta de forma automática, por lo que antes de comenzar a usarla, todo son ventajas.

Modelos de 40W y 20W

La serie se ofrece en dos variantes principales que difieren en potencia y, por ende, en capacidades: la xTool S1 40W y la xTool S1 20W. Cada modelo está diseñado para adaptarse a distintos niveles de necesidad y uso, pero ambos comparten la calidad y las características innovadoras que Makeblock ha inculcado en su línea de productos.

La xTool S1 40W es la variante más potente del dúo, diseñada para cortes más profundos y rápidos, capaz de manejar una gama más amplia de materiales con mayor espesor. Equipada con un láser de diodo más robusto, esta versión está orientada a usuarios que requieren mayor rendimiento y eficiencia en la producción. Por otro lado, la xTool S1 20W, aunque menos potente, ofrece una precisión y calidad de grabado comparable, siendo una opción más asequible para aquellos que no necesitan la potencia adicional que ofrece el modelo de 40W. Ambas versiones mantienen características comunes como la facilidad de uso, la precisión de corte, y un software amigable, además de cumplir con las normativas de seguridad pertinentes.

Instalación

En este vídeo podéis ver cómo lo instalo en pocos minutos, ya que la carcasa viene montada. Solo hay que poner el módulo del láser, la llave de seguridad, el extractor y listo.

Seguridad y Certificaciones

La seguridad es un aspecto crítico en el diseño y funcionamiento de cualquier herramienta de corte y grabado láser, especialmente cuando se trata de dispositivos accesibles al público general, como es el caso de la xTool S1. Makeblock, consciente de la importancia de este tema, ha integrado en la xTool S1 una serie de características y certificaciones que garantizan su uso seguro bajo condiciones normales de operación.

La xTool S1 cumple con las certificaciones de seguridad de clase 1, lo que indica que es segura bajo todas las condiciones de funcionamiento normales. Las certificaciones de clase 1 son las más estrictas dentro del ámbito de los dispositivos láser y significan que la radiación láser es incapaz de escapar del aparato en niveles que podrían ser nocivos para los usuarios. Esto se logra mediante una serie de controles de ingeniería que previenen la exposición directa o indirecta a la emisión láser durante la operación normal.

Este tipo de certificación es especialmente importante para los usuarios que están en ambientes educativos o de co-working, donde la seguridad no puede depender únicamente de la diligencia del operador individual. La certificación de clase 1 garantiza que la xTool S1 puede ser utilizada sin requerir de equipo de protección adicional, como gafas de seguridad láser, bajo condiciones normales de uso.

El diseño de la xTool S1 incorpora un sistema de protección cuádruple que refuerza su compromiso con la seguridad del usuario. Este sistema incluye:

Carcasa cerrada : La estructura de la máquina es completamente cerrada, lo que reduce significativamente el riesgo de exposición accidental a la emisión láser. Además, este diseño ayuda a proteger el mecanismo láser de la contaminación por polvo y partículas, lo que puede ser un problema común en talleres y espacios de trabajo compartidos.

: La estructura de la máquina es completamente cerrada, lo que reduce significativamente el riesgo de exposición accidental a la emisión láser. Además, este diseño ayuda a proteger el mecanismo láser de la contaminación por polvo y partículas, lo que puede ser un problema común en talleres y espacios de trabajo compartidos. Detección de objetos extraños : La máquina está equipada con sensores que detectan la presencia de objetos extraños dentro del área de trabajo. Si se detecta una interferencia durante el proceso de corte o grabado, la xTool S1 puede pausar automáticamente su funcionamiento para prevenir daños o riesgos adicionales.

: La máquina está equipada con sensores que detectan la presencia de objetos extraños dentro del área de trabajo. Si se detecta una interferencia durante el proceso de corte o grabado, la xTool S1 puede pausar automáticamente su funcionamiento para prevenir daños o riesgos adicionales. Parada de emergencia: Un botón de parada de emergencia es una característica crucial en cualquier equipo de fabricación, y la xTool S1 incluye uno que es de fácil acceso. Este permite al usuario detener inmediatamente todas las operaciones de la máquina en caso de que se observe una condición insegura o un funcionamiento inesperado.

Innovaciones Tecnológicas

Una de las características más notables de la xTool S1 es su sistema de posicionamiento Twin-point. Esta tecnología permite que la máquina identifique y alinee materiales de forma más precisa mediante el uso de dos puntos de referencia, en lugar del único punto que suele ser estándar en la industria. Esto mejora significativamente la precisión de la alineación de los materiales antes del corte o grabado, asegurando que los diseños sean replicados con gran exactitud sobre la superficie de trabajo.

Comparativamente, el sistema Twin-point proporciona una ventaja considerable sobre las tecnologías de un solo punto, especialmente en trabajos de grabado o corte que requieren una precisión milimétrica. Por ejemplo, al trabajar en proyectos de gran detalle o con materiales costosos donde el margen de error es mínimo, la tecnología Twin-point puede reducir drásticamente la probabilidad de errores que podrían resultar en material desperdiciado o la necesidad de repetir el trabajo.

Otra innovación relevante es el sistema de grabado con enfoque dinámico, que permite a la xTool S1 ajustar automáticamente su enfoque durante el proceso de grabado para acomodar superficies no planas. Esto es especialmente útil cuando se trabaja con objetos de formas irregulares o que no son completamente planos, como botellas, vasos o superficies ligeramente curvas. La capacidad de ajustar el enfoque en tiempo real ayuda a mantener la coherencia y calidad del grabado a lo largo de la superficie de trabajo, algo que no todos los dispositivos láser de escritorio pueden hacer.

El sistema de enfoque inteligente, por su parte, simplifica el proceso de configuración para el usuario. Tradicionalmente, ajustar el enfoque de un láser requería una intervención manual y conocimiento técnico, lo que podría ser un obstáculo para los usuarios menos experimentados. Con el sistema de enfoque inteligente de la xTool S1, el enfoque se ajusta automáticamente para coincidir con el material y la tarea en cuestión, eliminando la necesidad de ajustes manuales y reduciendo la curva de aprendizaje para los nuevos usuarios.

Comparación con máquinas de CO2

Como he comentado, la variante más potente de la xTool S1, que ofrece una potencia de 40W, presenta una proposición interesante al compararse con las tradicionales máquinas de CO2. Las máquinas láser de CO2 suelen ser la opción preferida para aplicaciones industriales y comerciales debido a su alta potencia y eficiencia en cortes y grabados sobre una amplia gama de materiales. No obstante, la xTool S1 con su láser de diodo de 40W, aunque menos potente en papel que algunas cortadoras de CO2, logra mantener una competencia cercana en términos de capacidad de corte y grabado.

La eficiencia energética de un láser de diodo puede ser superior en ciertos escenarios, especialmente si se considera la relación entre el consumo de energía y el rendimiento de corte. Además, las cortadoras de diodo, como la xTool S1, suelen tener una instalación más sencilla y un mantenimiento más fácil en comparación con las más complejas máquinas de CO2. Esto significa que, aunque una máquina de CO2 podría superar en potencia bruta, la xTool S1 ofrece un balance entre rendimiento y eficiencia energética que puede ser muy atractivo para talleres pequeños y usuarios domésticos.

Cuando se trata de velocidad de trabajo, la xTool S1 afirma establecer un nuevo estándar en su clase con capacidades de hasta 600 milímetros por segundo (mm/s). Esta velocidad es notable para una cortadora láser de diodo y es un punto de venta crucial para usuarios que buscan maximizar la producción y eficiencia. En la práctica, una velocidad tan alta puede significar una drástica reducción en el tiempo de producción de proyectos de grabado y corte, lo que se traduce en una mayor capacidad de producción y posiblemente mayores ingresos para negocios que dependen de la velocidad de fabricación.

La estabilidad del rendimiento a estas velocidades es un aspecto técnico no menor. No todas las máquinas pueden mantener una calidad de grabado o corte consistente a altas velocidades, pero la xTool S1 está diseñada para hacerlo. Esto se debe a una combinación de su construcción robusta, que reduce la vibración, y su software de control avanzado, que optimiza la trayectoria del corte para mantener la precisión. La habilidad de mantener la calidad a altas velocidades es un testimonio de la ingeniería detrás de la máquina y coloca a la xTool S1 como una opción preferente para aquellos que requieren tanto velocidad como calidad en sus trabajos de corte y grabado láser.

Especificaciones Técnicas

Al analizar las especificaciones técnicas de la xTool S1, es esencial distinguir entre sus dos modelos principales: la versión de 40W y la de 20W:

xTool S1 40W:

Certificación de producto: IEC/EN60825, Unión Europea: CE-RED, ROHS, EN60825, CE-MD, Reino Unido: UKCA, EE. UU.: FCC FDA, Canadá: IC, Japón: Telec, PSE, Australia y Nueva Zelanda: RCM, SAA

Potencia del láser: 40W

Tamaño del punto: 0,10*0,15 mm

Velocidad de trabajo: 600 mm/s

Área de trabajo: 498*319 mm

Área de trabajo con alimentador automático de transportador: 470 mm * 3000 mm (se requiere riel de transmisión adicional)

Voltaje de salida: 25V 11A

Forma de conexión: USB/Wi-Fi

Soporte del sistema XCS: Teléfono: Android & iOS, Tableta: iPad, Computadora: Windows & macOS

Software: XCS/Lightburn

Soporte de archivo: SVG/DXF/JPG/JPEG/PNG/BMP/TIF

Peso del producto: 20 KG

Tamaño del producto: 765 * 561 * 183 mm (sin base de elevación), 765 * 561 * 268 mm (con base de elevación)

xTool S1 20W – Las mismas especificaciones, excepto:

Potencia del láser: 20W

Tamaño del punto: 0,08*0,10 mm

Área de trabajo: 498*330 mm

Voltaje de salida: 24V 8A

La diferencia principal entre los dos modelos, como su nombre indica, radica en la potencia del láser. Mientras que la versión de 40W proporciona una mayor potencia, lo que se traduce en una capacidad de corte y grabado más profunda y rápida, la versión de 20W está dirigida a usuarios que no requieren tanta intensidad en sus proyectos o que están dispuestos a sacrificar velocidad por un precio más bajo. La versión de 40W puede trabajar más eficientemente con materiales como la madera dura, el acrílico y ciertos metales, mientras que la versión de 20W puede ser suficiente para materiales más blandos o delgados y para usuarios que realizan grabados más que cortes.

Pruebas realizadas y opinión personal

Llegó el momento de verla funcionando, y para ello os he preparado este vídeo:

Los resultados son perfectos, la velocidad es tremenda y la potencia permite trabajar con prácticamente cualquier material.

En mi vida he trabajado con cinco modelos diferentes, y esta es sin duda la que más me ha gustado, tanto en diseño como en prestaciones. La bomba de aire, comprada por fuera, es fantástica, permite que las piezas no se quemen, por lo que el resultado sale impecable.

Por otro lado, la extracción de humos, es realmente eficaz.

Si trabajáis con el tema, o queréis hacerlo en el futuro, es sin duda una buena inversión.

