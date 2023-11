WhatsApp te dejará mostrar un perfil diferente cuando quieras mantener tu privacidad

El equipo de WhatsApp está probando una nueva función que permitirá que los usuarios puedan crear un perfil alternativo.

Una dinámica que podría dar un extra de privacidad a tu perfil de WhatsApp cuando tienes que chatear con usuarios que no están dentro de tu lista de contactos. Te contamos de qué se trata.

Crear un perfil alternativo, la nueva función en pruebas de WhatsApp

Hace tiempo que WhatsApp dejó de ser un medio para usarlo únicamente con nuestra familia o amigos, ya que es normal que se convierta en la primera opción para comunicarnos con todos.

Y si bien hay algunas opciones de privacidad en WhatsApp que podemos configurar para que la información privada no esté disponible para todos los usuarios que nos conectan por la app, aún tiene mucho para mejorar.

Y parece que el equipo de WhatsApp lo sigue intentando, ya que está probando una nueva función que te facilitará crear un perfil alternativo. Esta dinámica te permitirá, por ejemplo, dejar tu perfil principal visible solo para aquellos contactos de confianza, y dejar el secundario para el resto de las personas.

Cómo funcionarán los perfiles alternativos de WhatsApp

Tal como se puede ver en la captura de pantalla que comparte WABetaInfo, WhatsApp permitirá configurar un perfil alternativo usando una foto de perfil y un nombre de cuenta diferente. Y si damos un vistazo a la descripción, veremos que el objetivo de WhatsApp con esta dinámica es mostrar este perfil secundario a los usuarios que no tienen permiso para ver tu perfil principal.

Así que, podrás tener un perfil más personal para tu grupo cercano, y otro más informal para aquellas personas que agregas a WhatsApp de forma temporal, o no tienes un trato frecuente. De esa forma, mantendrás tu privacidad en WhatsApp sin hacer tan evidente que no has dado los permisos necesarios para ver tu imagen de perfil o el resto de las opciones que deseas mantener privadas.

Por el momento, esta nueva función se encuentra en desarrollo, así que aún no la verás en tu cuenta de WhatsApp.