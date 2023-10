OUKITEL BP2000, una impresionante estación de energía, con carga rápida y paneles solares

Cada vez dependemos más de la energía eléctrica, por lo que la necesidad de soluciones de respaldo eficientes y confiables se ha vuelto imperante. Ya sea para mantener operativos los dispositivos esenciales durante cortes de energía o para alimentar nuestras actividades al aire libre, los sistemas de baterías de respaldo se han convertido en una herramienta indispensable. En este contexto, el OUKITEL BP2000 emerge como una opción a considerar, una solución que estoy usando actualmente y de la que quiero comentar los detalles en este artículo.

Este sistema de batería de respaldo para el hogar no solo promete una gran capacidad y rapidez en la recarga, sino que también incorpora características de seguridad y sostenibilidad que lo posicionan como un producto alineado con las demandas del siglo XXI. Prestad atención.

El OUKITEL BP2000 logra destacarse gracias a una serie de características únicas. Con una capacidad de hasta 16384Wh, gracias a las baterías adicionales, este sistema ofrece una solución escalable que se adapta a diversas necesidades. Tiene una impresionante capacidad para cargar rápidamente —tanto a través de corriente alterna como de energía solar— lo convierte en una opción versátil para distintos escenarios de uso.

Pero la relevancia del OUKITEL BP2000 no se detiene en sus especificaciones técnicas, destaca también por su enfoque ecológico, contribuyendo a la reducción de emisiones de carbono.

Pero vamos paso a paso.

Vídeo

En este vídeo os lo cuento con detalle:

Especificaciones Técnicas

Uno de los aspectos más cruciales a la hora de evaluar un sistema de baterías de respaldo como el OUKITEL BP2000 es su conjunto de especificaciones técnicas. Estas no solo determinan el rendimiento del dispositivo, sino que también ofrecen una visión clara de su versatilidad y aplicabilidad en diferentes escenarios. A continuación, se detallan las especificaciones técnicas más relevantes del producto.

Capacidad de la Batería

Capacidad máxima: 16384Wh con 7 baterías adicionales B2000, cada una con 2048Wh

Sin baterías adicionales, el BP2000 llega a 2200W

Esta gran capacidad lo convierte en una opción robusta para una variedad de aplicaciones, desde el respaldo en el hogar hasta el uso en actividades al aire libre.

Tipos de Batería

Tipo de Batería: LiFePO4 (Fosfato de Hierro y Litio)

Ciclos de Vida: Más de 3500 ciclos hasta el 80% de la capacidad original

Las baterías LiFePO4 son conocidas por su durabilidad y seguridad, lo que añade un nivel adicional de confiabilidad al producto.

Puertos de Salida y Entrada

Puertos de Salida de CA: 5 puertos con una potencia total de 2200W

Puertos USB: 2 puertos USB-C PD100W y 4 puertos USB-A

Entradas para Carga: Entrada máxima de 1800W para CA y 1000W para entrada solar

La diversidad de puertos permite al usuario conectar múltiples dispositivos simultáneamente, lo que aumenta la versatilidad del BP2000. Oukitel tiene una potencia nominal de 2200W, en modo de potencia constante, la CA puede soportar cargas de hasta 3000W y la potencia combinada de CA y CC puede alcanzar alrededor de 2700W.

Tiempos y Modos de Carga

Carga Rápida de CA: De 0% a 80% en 1.5 horas

Carga Solar: Hasta 1000W de entrada

Carga Dual (CA + Solar): Hasta el 80% en 1 hora

Estas opciones de carga rápida y versátil hacen que el dispositivo sea aún más atractivo para aquellos que necesitan energía de forma inmediata o en situaciones de emergencia. Lo de cargar en 1,5 horas un 80% es algo que llama realmente la atención, no me lo esperaba.

Seguridad y Gestión

Sistema de Gestión de Batería (BMS): Control inteligente de temperatura y protección contra sobrevoltaje, sobrecorriente y cortocircuitos. Cuando ocurre repentinamente un cortocircuito u otro problema durante el uso del BP2000, BMS iniciará primero la protección. Si BMS falla, el botón de protección contra sobrecarga iniciará automáticamente la protección.

Certificaciones

CE, FCC, PSE, UN38.3, EMC, LVD, RoHS, MSDS

Estas certificaciones aportan una capa adicional de confianza en la calidad y seguridad del producto.

Diseño y Portabilidad

El diseño y la portabilidad son factores clave que a menudo determinan la utilidad y la versatilidad de un sistema de baterías de respaldo. Aunque las especificaciones técnicas pueden ser impresionantes, un diseño poco práctico o un tamaño excesivo pueden limitar seriamente las aplicaciones del producto. Veamos cómo se desempeña el OUKITEL BP2000 en estos aspectos.

Diseño Físico

El OUKITEL BP2000 presenta un diseño robusto pero estilizado, con una carcasa que parece estar construida para resistir el desgaste típico de uso tanto en interiores como en exteriores. Los puertos están dispuestos de manera lógica y accesible, lo que facilita la conexión de múltiples dispositivos sin demasiado esfuerzo. Además, el sistema cuenta con un panel de control intuitivo que permite una fácil gestión de las funciones del dispositivo.

Dimensiones

Con dimensiones 48.01 cm x 29.72 cm x 32.26 cm, lo hacen relativamente portátil, depende de cómo tengas la espalda. En mi caso uso un carrito para llevarlo de un sitio a otro, pero tiene la estructura adecuada para llevarlo a pulso.

Este tamaño lo hace adecuado para colocarlo en una variedad de espacios, desde un rincón del garaje hasta el maletero de un vehículo para uso en actividades al aire libre.

Peso

El sistema pesa alrededor de 23 kg, lo que podría considerarse moderado dada su capacidad. Si bien no es un dispositivo que se pueda llevar fácilmente a mano durante largas distancias, su peso es manejable para traslados cortos o para cargarlo en un vehículo.

Facilidad de Transporte

Una de las características más notables del diseño del BP2000 es su asa de transporte incorporada. Este detalle mejora significativamente la portabilidad del dispositivo, permitiendo un transporte más cómodo y seguro. Es un añadido que demuestra que se ha pensado en la usabilidad del producto en diversos contextos, desde el hogar hasta situaciones más aventuradas como acampadas o viajes en caravana.

Capacidad y Expansión

Uno de los aspectos más destacados del OUKITEL BP2000 es su capacidad de almacenamiento de energía y las opciones de expansión que ofrece. En un mercado donde la flexibilidad y la escalabilidad son cada vez más valoradas, estas características se convierten en puntos clave para evaluar la utilidad y el rendimiento a largo plazo del producto. Veamos cómo se desempeña el BP2000 en estos aspectos.

Capacidad Inicial

El OUKITEL BP2000 viene con una capacidad inicial de 2200W. Esta es una cifra considerable, especialmente si se compara con otros productos similares en el mercado. Con esta capacidad, el dispositivo puede alimentar una amplia gama de electrodomésticos y dispositivos electrónicos, desde refrigeradores y microondas hasta computadoras y sistemas de iluminación. Según las especificaciones, esta capacidad podría proporcionar energía para un dispositivo durante varios días, dependiendo del consumo.

Opciones de Expansión

Una de las características más innovadoras del BP2000 es su capacidad para expandirse mediante la adición de hasta 7 baterías B2000, cada una con una capacidad de 2048Wh.

Esto permite a los usuarios adaptar el sistema a sus necesidades específicas, ya sea para aumentar la autonomía durante cortes de energía prolongados o para alimentar equipos más potentes en entornos profesionales o recreativos.

La posibilidad de expansión convierte al BP2000 en una inversión a largo plazo, ya que los usuarios pueden comenzar con una configuración más básica y añadir más capacidad según lo necesiten. Esta escalabilidad es especialmente útil para aquellos que pueden tener requisitos de energía en constante cambio, como pequeñas empresas o propietarios de viviendas que planean aumentar su consumo de energía en el futuro.

Facilidad de Expansión

El proceso de expansión parece ser bastante sencillo, lo que significa que los usuarios no necesitarán contratar a profesionales para añadir más baterías al sistema. Esto no solo ahorra tiempo sino también costos adicionales, haciendo que la expansión sea una opción viable y accesible. Solo hay que poner una batería encima de la otra y conectarla con el cable correspondiente, así de fácil.

Tiempo de Carga y Modos de Recarga

La eficiencia en el tiempo de carga y la versatilidad en los modos de recarga son aspectos cruciales que determinan la practicidad de un sistema de baterías de respaldo. En situaciones de emergencia o en entornos donde el acceso a la electricidad es limitado, estas características pueden marcar la diferencia. A continuación, se examinan las opciones de carga del OUKITEL BP2000 y los tiempos requeridos para cada una.

Carga Rápida de Corriente Alterna (CA)

El OUKITEL BP2000 ofrece una opción de carga rápida de corriente alterna que permite llevar la batería del 0% al 80% en tan solo 1.5 horas. Este es un tiempo de carga notablemente rápido, especialmente si se considera la alta capacidad del dispositivo. Este modo es ideal para situaciones en las que se necesita una recarga rápida para continuar con las actividades diarias o para prepararse para un corte de energía inminente. En el vídeo os muestro cómo se conecta y cómo se carga a una velocidad bastante alta.

Carga Solar

El dispositivo también ofrece la opción de carga solar con una entrada máxima de 1000W. Aunque el tiempo específico de carga puede variar según las condiciones climáticas y la eficiencia del panel solar utilizado, la capacidad de cargar mediante energía solar añade una capa adicional de versatilidad al BP2000. Este modo es especialmente útil para actividades al aire libre o en situaciones donde el acceso a la electricidad de la red es limitado. No lo he podido probar por no tener los paneles solares adecuados, pero todo llegará.

Carga Dual (CA + Solar)

Una de las características más destacadas del BP2000 es su capacidad para cargar mediante una combinación de corriente alterna y energía solar. En este modo dual, el dispositivo puede alcanzar un 80% de carga en solo 1 hora. Esta es una opción extremadamente eficiente que maximiza la velocidad de recarga, lo que es especialmente útil en situaciones de emergencia o para usuarios que requieren una alta disponibilidad de energía.

Consideraciones de Seguridad

Es importante destacar que el BP2000 viene con un sistema de gestión de batería inteligente que incluye funciones de control de temperatura y protección contra sobrevoltaje y sobrecorriente. Esto garantiza que los modos de carga sean seguros y eficientes.

Rendimiento y Eficiencia

El rendimiento y la eficiencia son métricas cruciales para evaluar cualquier sistema de baterías de respaldo. Un dispositivo puede tener especificaciones técnicas impresionantes en papel, pero su utilidad real se mide en cómo se desempeña en situaciones prácticas. A continuación, se examina el rendimiento del OUKITEL BP2000 en diversos escenarios.

Rendimiento en el Hogar

En un entorno doméstico, he usado el BP2000 para mantener en funcionamiento electrodomésticos esenciales como refrigeradores, sistemas de calefacción o aire acondicionado, y dispositivos electrónicos durante un tiempo considerable. Puedo tener una freidora de aire con un consumo de 1000 W funcionando durante varias horas (depende de la temperatura que le ponga, claro). Su tiempo de carga rápido permite que el sistema esté listo para usar en poco tiempo, lo cual es crucial en situaciones de emergencia.

Actividades al Aire Libre

Para actividades como acampar o viajar en caravana, el BP2000 ofrece una combinación de alta capacidad y portabilidad. Su opción de carga solar es particularmente útil en estos escenarios, permitiendo a los usuarios mantener el dispositivo cargado durante estancias prolongadas en lugares remotos. La diversidad de puertos de salida también permite alimentar una variedad de dispositivos, desde lámparas y estufas eléctricas hasta drones y cámaras. Eso lo probaré cuando lleguen los paneles solares y vaya de camping el próximo verano.

Emergencias y Desastres Naturales

En situaciones de emergencia como huracanes, terremotos o incendios forestales, el BP2000 puede ser un recurso vital. Su capacidad para proporcionar energía de forma inmediata con un tiempo de conmutación de UPS de menos de 10 ms garantiza que los dispositivos críticos, como equipos médicos o sistemas de comunicación, continúen funcionando. Podemos conectar un aparato al Oukitel, el Oukitel a la corriente, y si la corriente falla, en menos de 10 ms el Oukitel asumirá la fuente de energía para que no hay a problemas.

Eficiencia Energética

El sistema de gestión de batería inteligente (BMS) del BP2000, del que hablaré ahora mismo, asegura una distribución eficiente de la energía, minimizando el desperdicio y maximizando la longevidad de la batería. Por otro lado, la opción de carga solar contribuye a la eficiencia energética general del sistema, permitiendo a los usuarios aprovechar la energía renovable cuando sea posible.

Sistema de Gestión de Batería (BMS)

El sistema de gestión de batería (BMS, por sus siglas en inglés) es el cerebro detrás de cualquier sistema de almacenamiento de energía moderno. Su papel es crucial para garantizar la eficiencia, la seguridad y la longevidad del dispositivo. Además, en un mundo cada vez más conectado, las tecnologías inteligentes añaden capas adicionales de funcionalidad y comodidad. Veamos cómo el OUKITEL BP2000 se desempeña en estos aspectos.

Sistema de Gestión de Batería (BMS)

El BMS del OUKITEL BP2000 está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una operación segura. Entre sus funciones clave se incluyen:

Control de Temperatura: El sistema monitoriza activamente la temperatura de la batería para evitar el sobrecalentamiento, lo cual es crucial para la seguridad y la longevidad de la batería.

Protección contra Sobrevoltaje y Sobrecorriente: Estas funciones evitan que la batería se cargue o descargue más allá de sus límites seguros, protegiendo tanto al dispositivo como a los aparatos conectados a él.

Gestión de Ciclos de Vida: El BMS también ayuda a maximizar la vida útil de la batería al gestionar eficientemente los ciclos de carga y descarga.

Tecnologías Inteligentes Incorporadas

Como ya os he comentado antes, además del BMS, el BP2000 incorpora otras tecnologías inteligentes que mejoran su funcionalidad y facilidad de uso. Las resumo aquí:

Conmutación Automática de UPS: En caso de un corte de energía, el sistema puede cambiar automáticamente a modo de suministro de energía ininterrumpible (UPS) en menos de 10 ms, asegurando que los dispositivos conectados continúen funcionando sin interrupciones.

Modos de Carga Inteligente: El dispositivo ofrece múltiples modos de carga, incluida la carga rápida y la carga solar, y puede alternar entre ellos de manera inteligente según las condiciones y necesidades.

Interfaz de Usuario Intuitiva: La presencia de un panel de control fácil de entender deja claro que está diseñado para una interacción sencilla, permitiendo a los usuarios acceder y controlar las funciones del sistema de manera eficiente.

Estas son las características que hay que buscar siempre al comprar algo así. No es una inversión pequeña, por lo que hay que tener en cuenta todos los detalles para no llevarse sorpresas después.

Costo y Enlace

La inversión en un sistema de batería de respaldo como el OUKITEL BP2000 es considerable, y como tal, los consumidores buscan asegurarse de que están obteniendo un buen retorno de su inversión. En este contexto, es crucial examinar la relación calidad-precio del producto y las diferentes opciones de paquete disponibles para determinar si se ajustan a las necesidades y al presupuesto del usuario. A continuación, se presenta un análisis detallado de estos aspectos.

Costo del Producto Base

El precio base del OUKITEL BP2000 es de 1299€ en eu.oukitel.com

A primera vista, esto podría parecer una inversión significativa. Sin embargo, cuando se consideran las especificaciones técnicas del producto, como su alta capacidad, múltiples modos de carga, y características de seguridad avanzadas, el costo inicial puede justificarse para aquellos que necesitan una solución de energía de respaldo robusta y versátil.

Opciones de Paquete

El OUKITEL BP2000 ofrece varias opciones de paquete que permiten a los usuarios adaptar el sistema a sus necesidades específicas: