Control inteligente de Temperatura: Un análisis del Termostato Wi-Fi de Meross

Los dispositivos inteligentes están ganando terreno en nuestros hogares. Hoy nos centramos en el Meross Smart Wi-Fi Socket Thermostat MTS960HK, un dispositivo que promete un control preciso de la temperatura en una variedad de entornos.



El Meross Smart Wi-Fi Socket Thermostat MTS960HK se presenta como un enchufe inteligente con termostato incorporado que va más allá de la simple regulación de la temperatura ambiente. Este dispositivo tiene la capacidad de encender o apagar automáticamente cualquier equipo conectado a él, como aires acondicionados, radiadores o incluso sistemas de calefacción para peceras, en función de una temperatura específica preestablecida. Así, se convierte en una herramienta versátil que facilita un control de temperatura preciso y automatizado en una variedad de aplicaciones y entornos.

Características

El dispositivo se destaca por su interfaz amigable, permitiendo el control a través de botones físicos, comandos de voz (se integra con asistenets) y una aplicación móvil. La pantalla LCD con retroiluminación facilita la lectura de datos incluso en condiciones de poca luz.

Una de las fortalezas del termostato es su compatibilidad con múltiples plataformas como Apple Home, Alexa, Google Home y SmartThings, lo que lo convierte en una opción flexible para cualquier ecosistema de hogar inteligente.

Gracias a la conectividad a Internet, el dispositivo puede ser manejado de forma remota, lo que añade una capa adicional de comodidad y flexibilidad en su uso.

El termostato tiene una carga máxima de salida de 16A y 3680W. Su rango de medición de temperatura es amplio, desde -30°C hasta 110°C, con una precisión de ±0,5°C. El sensor de acero inoxidable tiene una longitud de 2 metros y es resistente al agua.

El dispositivo ofrece modos de calefacción y refrigeración, lo que lo hace apto para una variedad de equipos, desde calentadores hasta refrigeradores. También incluye un modo de temporizador para necesidades específicas.

El termostato permite programar hasta 12 periodos de temperatura al día. Esta programación se mantiene incluso si se pierde la conexión Wi-Fi, lo que garantiza una operación ininterrumpida.

Entre las funciones avanzadas se incluyen alarmas de temperatura alta y baja, monitoreo de energía y calibración de temperatura. Estas características permiten una personalización y un control más detallados.

El dispositivo es útil en entornos especializados, como acuarios, invernaderos y aplicaciones de fermentación, lo que demuestra su versatilidad más allá del uso doméstico común.

Modos de Operación del Termostato Enchufable de Meross

El Meross Smart Wi-Fi Socket Thermostat MTS960HK ofrece una variedad de modos de operación que lo hacen adaptable a distintas necesidades y escenarios. A continuación, se detallan estos modos:

Modo de Temporizador Cíclico

En este modo, el enchufe se enciende y apaga en ciclos predefinidos. Por ejemplo, puede estar 16 minutos encendido y 15 minutos apagado. Los parámetros se ajustan mediante los botones SET, UP y DOWN en el dispositivo.

Modo de Cuenta Regresiva para Encendido

El enchufe se activará después de un tiempo específico, como 15 minutos. Al igual que en el modo anterior, se utilizan los botones SET, UP y DOWN para ajustar el temporizador.

Modo de Cuenta Regresiva para Apagado

Similar al modo de cuenta regresiva para encendido, pero en este caso, el enchufe se apagará después del tiempo establecido.

Modo de Calefacción Programada

Este modo se utiliza para controlar un calentador según un horario que se puede ajustar en la aplicación Meross.

Modo de Refrigeración Programada

Al igual que el modo de calefacción, este se utiliza para controlar un dispositivo de refrigeración según un horario preestablecido en la aplicación.

Modo de Control de Calefacción

Cuando la temperatura alcanza una Temperatura Objetivo, el enchufe se apaga. Cuando la temperatura disminuye un Valor Diferencial, el enchufe se vuelve a encender. Los parámetros se ajustan con los botones SET, UP y DOWN.

Modo de Control de Refrigeración

Funciona de manera similar al modo de control de calefacción, pero en este caso, se aplica a dispositivos de refrigeración. El enchufe se apaga al alcanzar una Temperatura Objetivo y se enciende cuando la temperatura aumenta un Valor Diferencial (el 1 de la imagen superior).

Experiencia de uso con la app

La app, disponible para iOS y android, nos permite gestionar y programar el dispositivo.

Una vez instalada, tendremos que actualizar el firmware, siendo necesario antes conectar el móvil a la wifi del termostado para configurar así la wifi de nuestra casa (no es conexión bluetooth).

Una vez configurado podemos seleccionar el modo de enfriamento, el de calefacción o el de ciclos:







Es extremadamente intuitivo, y los datos mostrados en el dispositivo se refrescan de forma automática al instante, sin ningún tipo de retrado.

Opinión

El material es resistente, los cables son suficientemente largos, incluso el cable del sensor, largo para que pueda ponerse dentro de un acuario, por ejemplo, o en otra habitación, si así lo decidimos.

La app es muy sencilla de usar, aunque la detección del dispositivo ha costado un poco al no detectarla automáticamente. He tenido que buscar el dispositivo por nombre. Después de la experiencia de haber instalado decenas de cámaras de seguridad en mi vida, no he tenido muchos problemas, pero reconozco que lo de buscar con bluetooth es más cómodo.

El funcionamiento es impecable, y la utilidad es tremenda, por lo que realmente no puedo dejar de recomendarlo.

Más información en shop.meross.com, donde lo venden por unos 56 euros.