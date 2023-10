Twitch tiene una nueva función para evitar el acoso y el spam

Twitch está implementando una nueva función en la plataforma, que potencia las medidas para bloquear a los usuarios que acosan o causan spam en los canales.

Esta nueva función se agrega a las opciones de configuración que tienen disponibles los streamers en sus canales. Te contamos de qué se trata.

Twitch evitará que los usuarios bloqueados vean las transmisiones en vivo

Twitch tiene algunas de sus funciones dedicadas a mantener el acoso y el spam fuera de la plataforma. Algunas de ellas, como la posibilidad de bloquear a un usuario, están disponibles para que los streamers las usen cuando sea necesario para proteger a su audiencia.

Sin embargo, estas funciones aún no contemplan todas las situaciones. Por ejemplo, si bien un streamer en Twitch puede bloquear a un usuario para que no interactúe en el chat de su canal, no puede impedir que vea sus transmisiones.

Un problema que ya tiene solución con la última actualización lanzada en la plataforma. Twitch ahora permite que los streamers puedan impedir que los usuarios bloqueados vean sus transmisiones en vivo. Así que, no solo no podrán ingresar al chat sino que también se les bloqueará al acceso a las transmisiones en tiempo real.

Cómo activar la nueva función de Twitch para las transmisiones en vivo

No es una opción que esté habilitada de forma predeterminada, y que se aplique automáticamente cuando se bloquea a un usuario. El streamer tendrá que habilitarla de forma manual desde la configuración del canal.

Y hay otros detalles a tener en cuenta. Este bloqueo para la visualización de las transmisiones no se aplica sobre la IP, sino que se basa en la cuenta del usuarios. Si el usuario ingresa a Twitch con la cuenta que ha sido bloqueada, esta dinámica funcionará, pero no puede aplicarse si ingresa de forma anónima.

Aún así es una opción que refuerza las funciones de Twitch, y que permitirá que los streamers puedan tener más control sobre la forma cómo lidian con los acosadores. Por el momento, esta nueva función no está disponible para todos los streamers, pero se irá extendiendo a todos con el tiempo.