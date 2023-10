Google Meet mejora la calidad de las videollamadas grupales con esta nueva opción

Google Meet está recibiendo una interesante mejora con su última actualización, que permitirá que puedas usar la calidad de las videollamadas grupales que permite tu dispositivo.

Es una dinámica que ya se implementó en las videollamadas individuales, y que ahora se extiende a las grupales. Te contamos de qué se trata.

Videollamadas grupales a 1080p en Google Meet

Una de las novedades que llegaron a Google Meet a principios de 2023 es la posibilidad de realizar videollamadas individuales a 1080p. Si bien tiene soporte para diferente tipos de resolución, contar con FHD para hacer videollamada era una mejora considerable.

Y ahora, esta posibilidad está llegando a las reuniones grupales de tres o más usuarios, que se realizan desde la versión web de Google Meet. Un detalle a tener en cuenta es que no es una opción que esté configurada de forma predeterminada.

Así que aún cuando tengas una cámara con soporte para 1080p, no lo tendrás activado en Google Meet. Sin embargo, no te preocupes, que Google Meet te dará un recordatorio para configurar la videollamada a 1080p.

Cómo cambiar la calidad de la videollamada en Google Meet

Y si has rechazado esta opción, y luego cambias de idea durante la videollamada, puedes pasarte a 1080p desde la configuración de Meet. Por supuesto, ten en cuenta que tener la calidad más alta puede presentarte algunos problemas si no tienes una buena conexión, como retrasos en el vídeo o audio, intermitencias, etc.

Pero aún no así no será un problema, ya que puedes reducir la calidad de la videollamada en cualquier momento. Solo ve a Ajustes >> Vídeo >> Cámara >> Resolución de envío o Resolución de recepción, según lo que quieras ajustar. Puedes cambiar a 720p o 360p.

O puedes dejar que Google Meet ajuste automáticamente la calidad de la videollamada cuando detecte limitaciones en el ancho de banda.

Imagen de Google