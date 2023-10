¿Es malo cargar tu móvil toda la noche?

La carga nocturna de smartphones es un tema que ha generado múltiples debates. ¿Es realmente perjudicial para la vida útil de la batería? Vamos a desentrañar este enigma tecnológico.

Las baterías de los smartphones tienen dos tipos de «edades»: la edad de fabricación y la edad química. La primera se refiere al tiempo que ha pasado desde que la batería fue fabricada. La segunda, más crítica, se relaciona con la degradación química que sufre la batería debido a factores como la temperatura y los patrones de carga.

Un ciclo de carga completo es cuando una batería se carga del 0% al 100% y luego se descarga de nuevo al 0%. Las baterías modernas pueden soportar alrededor de 850 ciclos de carga antes de que su capacidad disminuya al 80% de su capacidad original.

Por un lado tenemos una verdad absoluta: Cargar el teléfono toda la noche no es recomendable. Aunque no causará un daño inmediato gracias a los mecanismos de seguridad incorporados en los dispositivos modernos, sí puede acelerar el proceso de envejecimiento de la batería. Aún así, los móviles modernos no tienen tanto problema, porque muchos de ellos calculan el tiempo para que después del 80% el ritmo de carga baje hasta llegar al 100% justo en el momento de despertar.

Los smartphones actuales tienen sistemas de protección que detienen la carga una vez que la batería alcanza el 100%. Sin embargo, el fenómeno de la carga de goteo o «trickle charging» puede desgastar la batería con el tiempo.

Este método de carga permite que la batería alcance y mantenga su nivel máximo de carga al suministrarle energía a la misma tasa a la que se autodescarga. De esta manera, la batería se conserva en un estado de carga completa de forma continua.

Consejos para maximizar la vida de la batería

Para prolongar la vida útil de la batería, es recomendable seguir algunas pautas:

Mantener el software actualizado.

Utilizar cargadores originales o certificados.

Limitar la carga al 80% y no permitir que baje del 20%.

Más allá de los mecanismos de seguridad incorporados en los dispositivos, la responsabilidad última recae en el usuario. Estar informado y tomar medidas proactivas puede marcar la diferencia en la longevidad de la batería de tu smartphone.

Es importante informarse sobre los sistemas de protección de la carga del móvil antes de comprarlo, así sabremos si es o no es seguro que lo dejes cargando toda la noche.