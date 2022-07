Por qué no deberías cargar la batería de tu móvil hasta el 100%

¿Alguna vez has escuchado sobre los problemas que hay al cargar un móvil hasta el 100%? Por si no lo sabías, esta acción no es tan recomendable, como probablemente estás creyendo ahora, y tiene sus motivos.

Las baterías de los móviles, independientemente de su marca o modelo, es una de las cosas que más se va degradando con el paso del tiempo. Dicho esto, lo más lógico es pensar en cómo alargar la vida de estas lo más que se pueda.

Dado que los móviles cuentan con un número de ciclos de carga específicos (cargarse de 0 a 100%), una vez el dispositivo alcance dicha cifra su autonomía empezará a disminuir poco a poco y no durará tanto tiempo la carga de batería.

Básicamente, esta perdida de energía provoca la degradación de las celdas de iones, las cuales juntas conforman la batería en sí. Y para sorpresa de muchos, el dejar cargando el móvil durante toda la noche no es algo que afecte en lo absoluto a la batería, o al menos en aquellos terminales que tengan baterías de iones de las nuevas, ya que cortan el flujo de corriente cuando se llega a 100%.

En conclusión, que dejar que tu móvil llegue a 0% o cargarlo hasta 100% hará que la vida útil de la batería vaya bajando, así que llegar hasta esos puntos es lo que no debes hacer. Por otra parte, lo recomendado es que tratar de mantener siempre el porcentaje de batería entre 20% y 80%, ya que con esto tardará más el completarse un ciclo completo y la vida de tu batería no disminuirá tan fácilmente.

De hecho, muchos móviles modernos ya frenan la velocidad de carga cuando detectan que ha llegado al 90%, y en algunos casos pausan la carga de madrugada para comenzar un par de horas antes de despertar, para que no quede mucho tiempo al 100% con el cable conectado.

Inclusive, podrías optar por descargar aplicaciones como Accubattery, la cual te ayudará a saber todo lo relacionado con tu batería, cuántos ciclos de carga has realizado hasta la fecha, mandarte recordatorios cuando las cargas lleguen a 80%, entre otras cosas de interés.