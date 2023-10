Sunshine Manor – El juego retro que no querrás perderte

Se acerca Halloween y con él, el lanzamiento de Sunshine Manor, un videojuego que promete ser la delicia de los amantes del género de terror. Desarrollado por Fossil Games y publicado por Hound Picked Games, este título llega hoy a consolas.

Fossil Games es un equipo de desarrollo compuesto por dos personas con una pasión por los videojuegos retro y las películas de terror de los años 80. Por otro lado, Hound Picked Games es una subsidiaria de la agencia de consultoría global PR Hound, especializada en la selección y publicación de juegos indie.









El juego nos pone en la piel de Ada McReady, una aventurera reacia que acepta el desafío de pasar una noche en la mansión embrujada de Sunshine Manor. A lo largo de su estancia, Ada se encuentra con una variedad de entidades sobrenaturales y resuelve acertijos intrigantes. La trama combina elementos de horror, comedia y un toque retro, ofreciendo una experiencia única.

Con una duración estimada de entre 6 y 8 horas, Sunshine Manor ofrece una experiencia completa pero no tediosa. El juego destaca por su arte pixelado dibujado a mano y una banda sonora original de 1 hora y 22 minutos que contribuye a la atmósfera espeluznante.

El juego está disponible en múltiples plataformas, incluidas Xbox One, Series S y X, PS4, PS5 y Nintendo Switch. Además, se ha localizado en varios idiomas, como francés, alemán, español, ruso y japonés, lo que amplía su accesibilidad.

Opinión personal

Sunshine Manor me ha sorprendido. Al principio pensaba que sería el clásico juego de saltar puentes y mostrar habilidad con las teclas para no dejarte coger por murciélagos, pero no es así. Se trata del juego al que deberíamos jugar con un papel y un boli para ir dibujando un mapa, como los de MSX de antiguamente.

A medida que paso de una sala a otra, me encuentro con objetos que necesitaré para realizar alguna acción en otro lugar, por lo que debo recordar dónde estaba aquél cerrojo plateado ahora que he conseguido la llave correspondiente, o dónde estaba el reloj colgado para tirarle las piedras que he ido acumulando.

El juego es divertido, pero no solo para los que tenemos más de 40, también para los más peques, que disfrutan de una acción a un ritmo diferente, donde el terror puede ser divertido.

Podéis tenerlo en steam, epicgames, xbox y PlayStation.