Google Calendar tiene una forma más simple de compartir los eventos

Google Calendar está simplificando la forma de compartir eventos desde la app.

Más allá de sus funciones para crearlos y personalizarlos, tendremos una opción simple para compartirlos con nuestros contactos. Te contamos de qué se trata.

Compartir eventos mediante enlaces directos

Google Calendar tiene muchas funciones que facilitan gestionar nuestras tareas, dar seguimiento a diferentes actividades y crear eventos. Y ahora suma una nueva dinámica

Google Calendar está implementando una nueva forma de compartir los eventos que creamos en la app. Sí, mediante enlaces directos. Siguiendo la misma dinámica que usan otras plataformas populares, invitar a otras personas a participar de nuestro evento será tan fácil como enviarles un enlace.

Una dinámica que funcionará tanto si has agregado invitados a tu evento o no. Sin embargo, hay un detalle a tener en cuenta. Tal como se menciona en el Centro de Ayuda de Google Calendar, todos los eventos compartidos son públicos, sin importar si has configurado el calendario o evento como privados.

Así que, si se trata de un evento importante pensado para un grupo privado de usuarios, compartirlo mediante enlace no será la mejor opción. Pero puedes tener en cuenta esta modalidad para eventos en múltiples situaciones.

Cómo invitar a un evento usando un enlace desde Google Calendar

Por el momento, compartir un evento mediante un enlace directo solo puede realizarse desde la app de Google Calendar desde un móvil Android.

Y una vez que compartes el enlace, el usuario podrá abrirlo en cualquier navegador web para ver de qué se trata el evento, y los detalles incluidos (fecha, hora, descripción, etc). Y si desea, también puedes responder indicando si asistirá al evento o no.

En este caso, será necesario que usen una dirección de correo electrónico. Si optan por usar la cuenta de Google, la dinámica será tan simple como marcar la opción correspondiente, y si el usuario no ha iniciado sesión entonces será necesario escribir su dirección de correo electrónico.

Imagen de Google.