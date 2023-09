Convierte tus cables de antena en la solución a tus problemas de Wi-Fi

¿Te has encontrado alguna vez luchando contra zonas muertas de Wi-Fi en tu hogar? No estás solo. Pero lo que quizás no sepas es que una solución podría estar escondida en las paredes de tu casa.

Las redes Mesh y los sistemas PLC son las soluciones más comunes para mejorar la cobertura Wi-Fi. Sin embargo, estas opciones pueden ser costosas y no siempre efectivas en estructuras más antiguas.

Las casas más antiguas suelen tener cables de antena de TV que llegan a varias habitaciones. Estos cables, de tipo coaxial, pueden ser reutilizados para transmitir datos, ofreciendo una alternativa para mejorar la conectividad.

Qué es un cable coaxial

Un cable coaxial es un tipo de cable utilizado comúnmente para transmitir señales de televisión y datos. Está compuesto por un conductor central rodeado por un aislante, que a su vez está cubierto por una malla metálica y finalmente por una capa externa de aislamiento. Esta estructura permite que el cable coaxial tenga una alta resistencia a las interferencias externas y una transmisión de datos más estable.

Originalmente, los cables coaxiales se usaban para conexiones de datos antes de la popularización de la fibra óptica. Su diseño les confiere propiedades que los hacen adecuados para ser reutilizados en la transmisión de datos, especialmente en el contexto de redes Ethernet en el hogar.

Este tipo de cableado es común en viviendas más antiguas, donde se utilizaba principalmente para la transmisión de señales de televisión. Su presencia en múltiples habitaciones lo convierte en un recurso potencialmente útil para mejorar la conectividad en el hogar, especialmente cuando se utilizan adaptadores coaxiales a Ethernet que cumplen con los estándares de la MoCA (Multimedia over Coax Alliance).

¿Qué es MoCA y cómo funciona?

MoCA es la abreviatura de Multimedia over Coax Alliance, una organización que establece estándares para la transmisión de datos a través de cables coaxiales. Fundada en 2004, la alianza tiene como objetivo proporcionar especificaciones que permitan la creación de redes de alta velocidad y baja latencia utilizando el cableado coaxial ya existente en muchos hogares.

Especificaciones y Velocidades

MoCA ha lanzado varias versiones de sus especificaciones, siendo la más reciente la MoCA 3.0. Esta última versión permite velocidades de transmisión de datos de hasta 10 Gbps. Es importante señalar que estas velocidades son teóricas y pueden variar según las condiciones del cableado y otros factores en un entorno doméstico.

Funcionamiento

El funcionamiento de MoCA se basa en el uso de adaptadores coaxiales a Ethernet. Estos dispositivos se conectan al cable coaxial existente en una vivienda y transforman la señal para que pueda ser utilizada en una red Ethernet. De esta manera, cada habitación con una toma de cable coaxial se convierte en un nodo de una red Ethernet punto a punto.

Aplicaciones

Además de mejorar la conectividad en el hogar, MoCA también se utiliza en aplicaciones más especializadas, como la transmisión de señales de video y datos en entornos empresariales y de atención médica.

Ventajas sobre otras soluciones

Una de las principales ventajas de MoCA es que permite aprovechar una infraestructura ya existente, eliminando la necesidad de instalar nuevo cableado. Esto no solo reduce los costos sino que también facilita una implementación más rápida y menos invasiva.

En comparación con otras soluciones como las redes Mesh o los sistemas PLC (Power Line Communication), MoCA ofrece una mayor estabilidad y velocidad, especialmente en estructuras de edificación más antiguas donde otras tecnologías pueden enfrentar limitaciones.

La conversión a Ethernet

Utilizar adaptadores coaxiales a Ethernet permite crear una red local sin desplegar nuevo cableado. Cada habitación se convierte en un nodo de una red Ethernet, mejorando significativamente la cobertura.

Es crucial que el cableado existente sea coaxial directo y que no haya elementos como divisores o amplificadores, que podrían interferir con la señal.

Los adaptadores varían en precio y funcionalidad. Algunos están diseñados para cámaras de seguridad IP y son más económicos, pero ofrecen menor rendimiento.

La reutilización de cables de antena para mejorar la conectividad en el hogar no es solo una solución práctica, sino un ejemplo de cómo la tecnología existente puede adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad.