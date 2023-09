Los primeros productos de la marca «barata» de Nothing Tech

A principios del pasado mes de agosto, Nothing Tech, la compañía que se encuentra detrás de móviles Nothing Phone, entre otros productos, presentó «CMF by Nothing» como su nueva marca con la que llevar una serie de productos de calidad a un mayor número de usuarios, manteniendo la marca principal para productos más premium, y por tanto, de mayor coste.

Hoy nos encontramos con los tres primeros productos de «CMF by Nothing»: los auriculares inalámbricos Buds Pro, el reloj inteligente Watch Pro, y el cargador Power 65 GaN.



Los tres primeros productos de CMF by Nothing

Llama la atención que de estos tres productos se encuentre un reloj inteligente, que entre sus especificaciones, se encuentra el uso de una pantalla AMOLED de 1.96 pulgadas que tiene un brillo máximo de 600 nits, con batería de 340mAh para una duración de hasta 13 días, clasificación IP 68, y 110 modos deportivos.

También cuenta con llamadas vía bluetooth, notificaciones de mensajes, control de reproducción de música del teléfono, control remoto de cámara, función «encontrar mi teléfono», y más, y todo ello por el precio de 69 dólares.

Lo más destacado es el reloj inteligente

Sin duda, es la opción más interesante, aunque lo sería más si viniese con un móvil de la misma marca para conformar todo un ecosistema propio, algo que se podrá ir viendo a lo largo del tiempo, ya que no se conocen los planes para los próximos lanzamientos.

Con respecto a los auriculares inalámbricos, la marca destaca aspectos como la cancelación activa de ruido, sus seis micrófonos de alta calidad, el soporte para la conectividad bluetooth 5.3, la clasificación IP 54 contra el polvo y el agua, y más, por 49 dólares.

Sobre la cancelación de ruido, podemos leer en su sitio web oficial:

Silencia las distracciones. Con la tecnología Hybrid ANC, CMF Buds Pro utiliza micrófonos tanto dentro como fuera del auricular para cancelar el ruido con una profundidad de hasta 45 dB. Con un rango de frecuencia extremadamente amplio de hasta 5000 Hz, detecta y elimina eficazmente más tipos de ruidos. Ya sea que estés en un viaje ajetreado o en una oficina ruidosa, puedes sumergirte por completo en tu música favorita.

Lógicamente, el diseño es más bien común, algo lejos de los innovadores diseños presentados bajo la marca Nothing. Y sobre su cargador de dispositivos, podemos leer en su web la siguiente descripción:

Menos es siempre más con el cargador GaN CMF Power de 65 W. Pequeño, portátil y más que potente, es tu nueva opción. Desde teléfonos y tabletas hasta auriculares y portátiles, sus dos puertos USB-C y su puerto USB-A lo tienen cubierto.

Si bien Nothing no acostumbra a tener en el mercado una variedad de productos, nos tememos que su marca más asequible pueda ocurrir lo mismo salvo giro de los acontecimientos, como ocurrió por ejemplo con POCO de Xiaomi.

Ya es cuestión de que se produzcan los siguientes lanzamientos, y más cuando las fechas navideñas están a la vuelta de la esquina, una oportunidad que no debería dejar pasar para darse a conocer de forma más amplia.

Más información/Crédito de imagen: Sitio web de CMF by Nothing