Nothing presenta su nueva marca para productos de diseño más asequibles

Nothing Tech es una empresa emergente, con sede en Londres, que se ha dedicado a lanzar en estos primeros dos años de vida una serie de productos electrónicos centrados en diseños exclusivos a precios asumibles, saliendo de los esquemas habituales de otras compañías de electrónica.

Ahora conocemos que la compañía trata de llegar a un mayor número de personas mediante productos de diseño más asequibles a través de la nueva marca llamada «CMF by Nothing», la cual fue presentada a través de la última actualización de la comunidad de la compañía.



Para llegar a un mayor número de usuarios

Para Carl Pei, CEO de Nothing, la nueva marca ofrecerá «una nueva gama de productos que hace que un mejor diseño sea más accesible para un grupo más amplio de consumidores».

Por ahora se habla de unos auriculares y un reloj inteligente como los primeros productos de la nueva marca, que llegarán a estar disponibles para finales de este mismo año, pero que a lo largo de estos meses prometen ir dando más detalles de estos productos.

Esta será la forma de llevar la calidad y diseño a un mayor número de personas, mientras que la marca Nothing se centrará en «los componentes de gama más alta y el mejor rendimiento y también contará con la última tecnología».

Será interesante conocer los nuevos lanzamientos de la nueva marca y llevar las oportunas comparaciones con los productos que se vayan lanzando en el tiempo bajo la marca principal, Nothing, que presumiblemente llegue a ser algo más caro de lo que nos tiene acostumbrados.

Posible inspiración sobre la marca Nord dentro de OnePlus

Se trata de un movimiento similar al efectuado por OnePlus, la antigua compañía de Carl Pei, con el lanzamiento de la marca Nord para volver a atraer ese espíritu de dispositivos asequibles con excelente relación calidad/precio con el que llegar a una comunidad más amplia, dejando la marca principal para productos de nivel superior.

De este modo, apostando por el diseño en ambos casos, para los usuarios de Nothing se les llevará los productos más premium mientras que para los usuarios de CMF by Nothing se les llevará productos más asequibles.

A falta de información concreta, de momento se desconoce qué nivel de calidad adoptará los productos de la nueva marca, donde no faltarán las comparaciones con los dispositivos de submarcas de otras compañías, y que llegará a partir de ahora bajo la marca principal.

En cualquier caso, para finales de año tendremos ya una idea completa de esta reorganización, donde tan sólo sabemos que «CMF by Nothing está dirigido por un equipo separado dentro de Nothing para garantizar que no haya distracciones de nuestros productos principales.

Más información: Vídeo de Carl Pei