Internet Archive alcanza un nuevo hito: 250,000 programas y juegos emulados en tu navegador

El Internet Archive ha llegado a un nuevo peldaño en su escalera hacia la preservación digital. Ahora ofrece más de 250,000 programas y juegos emulados que pueden ejecutarse directamente desde tu navegador.

Desde su inicio hace una década, el Internet Archive ha estado en una misión continua para preservar elementos digitales. Utilizando tecnologías como JavaScript y Emscripten, ha logrado convertir programas complejos en aplicaciones que se ejecutan en navegadores web.

El archivo cuenta con una variedad de secciones que van desde Console Demos hasta Calculator Drawer. Cada sección ofrece una amplia gama de contenido, desde juegos de consola de antaño hasta calculadoras y software de oficina.

Internet Archive ofrece una amplia colección de juegos, desde clásicos de arcade hasta títulos de consolas retro. Algunos ejemplos notables incluyen juegos como Pac-Man, Super Mario Bros., y The Legend of Zelda. La preservación de estos juegos no solo sirve para la nostalgia, sino que también es crucial para el estudio académico y la comprensión de la evolución del diseño de juegos.

La emulación en el navegador se logra mediante el uso de Emscripten, un compilador cruzado que convierte programas escritos en otros lenguajes a JavaScript. Este lenguaje es universalmente compatible con todos los principales navegadores, lo que facilita la ejecución de programas emulados.

El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de numerosos voluntarios que han invertido miles de horas. Se han realizado cambios significativos en el código fuente de herramientas como Firefox, Internet Explorer y Chrome Browsers para adaptarse a este proyecto.

Este hito no es solo un número; representa un avance significativo en la preservación digital. Ofrece a la comunidad tecnológica y al público en general una forma accesible de interactuar con software y juegos que de otro modo podrían haberse perdido en el tiempo.

Más información en Internet Archive.