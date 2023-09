Android podría darte una nueva forma de recuperar espacio en el móvil

Si tienes un móvil Android, sabrás que cuenta con una serie de opciones que facilitan administrar el espacio de almacenamiento en el dispositivo. Y si es necesario, puedes activar algunas opciones para recuperar espacio en tu móvil.

Por ejemplo, una de ellas es «Archivar aplicaciones automáticamente», disponible en Google Play Store. Lo que hace esta función es archivar automáticamente las apps que usas con menor frecuencia cuando detecta que te queda poco espacio de almacenamiento.

Cómo recuperar espacio de almacenamiento en el móvil

Esta dinámica no desinstala la app ni elimina tus datos de usuarios, simplemente se «archivan» recuperando hasta un 60% del espacio que ocupaba en tu móvil.

Es una dinámica práctica que puede funcionar a modo de plan b cuando ya has agotado todos los recursos para recuperar espacio de almacenamiento.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que Google active una función relacionada para que el usuario tenga más control sobre este asunto. Tal como mencionan en AP, existe una opción que permitiría que los usuarios archiven las apps que desean de forma manual, aunque no actualmente no está activa.

Archivar apps de forma manual, una posible función que llegaría a Android

Es decir, puede que Google haya considerado implementar esta opción en Android, ya que hay indicios que se encuentra «oculta», aunque no está habilitada así que no es funcional. El equipo de Google no ha mencionado nada al respecto, ni tampoco se ha agregado a las posibles funciones que traerían las próximas versiones de Android.

Sin dudas, podría resultar una dinámica práctica, ya que el usuario no tendría que esperar que se cumplan ciertos requisitos para que se archive automáticamente una app, y podría realizar esta acción en cualquier momento.

Daría más control al usuario sobre la gestión de las apps, y le permitirá aprovechar a tope esta dinámica, más allá de función automática. Por el momento, resta esperar para ver si hay novedades sobre este tema en breve.