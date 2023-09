Roborock lanzará Roborock Dyad Pro Combo, la primera aspiradora en seco/mojado multifuncional para una limpieza total del hogar

La marca de electrodomésticos de limpieza Roborock ha presentado su nueva aspiradora en seco y húmedo para 2023, Roborock Dyad Pro Combo. Como la primera aspiradora en seco/mojado multifuncional, la máquina viene con cinco cabezales de cepillo diferentes que pueden trapear eficientemente como una aspiradora en seco/mojado, así como actuar como una aspiradora inalámbrica para alfombras, sofás, rincones, muebles y otras escenas para quitar el polvo y limpiar.

Roborock Dyad Pro Combo es un potente dispositivo de limpieza 5 en 1 diseñado para satisfacer las necesidades de limpieza total de los consumidores actuales. Cuenta con aspiración en seco/mojado DyadPower, limpieza en barra de borde a borde, sistemas de autolimpieza y secado RevoBrush, sensores inteligentes directos para limpieza adaptativa, un dispensador automático de solución de limpieza y más. Ayuda a los usuarios a limpiar cada rincón del hogar de forma más sencilla y completa, dejando las habitaciones más limpias y ordenadas.



Diseño innovador para una fácil limpieza en múltiples escenarios

Roborock Dyad Pro Combo es una aspiradora en seco/mojado, así como una aspiradora inalámbrica. La máquina adopta un innovador diseño combinado 5 en 1 para realizar fácilmente una limpieza en múltiples escenarios. Está equipado con 5 cabezales de cepillo diferentes, incluido un cabezal de cepillo húmedo/seco, un cabezal de cepillo para pisos multisuperficie, un cepillo de eliminación de ácaros motorizado, un cabezal de cepillo para grietas y un cepillo de boca ancha 2 en 1.

Cuando necesites limpiar el piso rápidamente, reemplaza el cabezal del cepillo húmedo/seco para aspirar y trapear al mismo tiempo, ahorrando tiempo y energía. El cabezal del cepillo para pisos también limpia profundamente la suciedad y el pelo de las alfombras, brindándole la mejor experiencia de limpieza de alfombras. También puedes utilizar el cepillo motorizado para ácaros del polvo para limpiar sofás y ropa de cama, el cabezal del cepillo para rincones para limpiar las costuras de asientos de coche y sofás, así como el cepillo de boca ancha 2 en 1 para limpiar el polvo de los muebles de forma rápida y sencilla eficientemente.

Potente función de fregado para una limpieza profunda del suelo

Roborock Dyad Pro Combo tiene poderosas capacidades de limpieza de pisos. Al trapear, el sistema DyadPower limpia hacia atrás con el cepillo delantero y hacia adelante con el cepillo trasero, por lo que una limpieza equivale a dos limpiezas con un solo cepillo giratorio, haciendo que la limpieza sea más eficiente. Además, la potencia de succión de 17.000 Pa es superior a la del modelo anterior, Dyad Pro, que funciona con el sistema de fregado para aplicar 20 N de presión hacia abajo para borrar más a fondo las manchas rebeldes del suelo. El cepillo giratorio tiene una distancia cero a lo largo del borde en ambos lados, lo que resuelve el problema de limpiar la basura a lo largo del borde.

Base autolimpiante y tecnología de secado por aire caliente para una limpieza profunda del cepillo

Al pasar el paño por el piso, lo más molesto es limpiar el cepillo, que no solo es problemático y difícil de limpiar, sino que además el trapeador húmedo es fácil de enmohecer y oler mal si no se seca a tiempo. Roborock Dyad Pro Combo está equipado con un cepillo autolimpiante, después de la limpieza, coloque el dispositivo en la base y encienda la autolimpieza, la parte delantera y trasera de los cepillos giratorios se frotarán alternativamente para crear fricción con la base, lo que Elimina más del 99% de la suciedad de los cepillos en un instante. El cepillo puede eliminar instantáneamente más del 99% de la suciedad del cepillo. Los cepillos limpios no sólo son buenos para la siguiente limpieza, sino que también evitan la acumulación de bacterias.

Después de limpiar el cepillo, el sistema de secado RevoBrush sopla aire caliente a 50 ℃ a través de tres filas de rejillas de ventilación para secar completamente el cepillo, evitando eficazmente que se produzcan olores y moho en los paños húmedos.

El sensor inteligente ajusta automáticamente la potencia, el flujo de agua y la solución de limpieza para una limpieza perfecta

La aspiradora en seco y húmedo Roborock Dyad Pro Combo está equipada con el sensor Direct Smart y el dispensador automático de solución de limpieza, que ajusta automáticamente la potencia de limpieza, el flujo de agua y la solución de limpieza para una limpieza perfecta cuando detecta que el piso está sucio en modo automático. El indicador LED en la pantalla te indicará dónde está la suciedad y podrás limpiar el área más veces para tener una habitación más limpia.

La práctica función de aplicación y la potente duración de la batería facilitan la limpieza

Roborock Dyad Pro Combo puede ajustar el modo de limpieza, la intensidad de autolimpieza o el sistema de secado RevoBrush a través de la aplicación. También puede recibir información sobre el estado de la máquina mediante alertas de voz, para que no tenga que molestarse buscando instrucciones o códigos de error.

En comparación con Dyad Pro, Roborock Dyad Pro tiene un uso de batería un 30% más eficiente. En modo aspiración, tiene una autonomía de hasta 60min y es capaz de limpiar un área de 300㎡ con una sola carga. En el modo de trapeado, la máquina se puede utilizar durante 43 minutos con una sola carga, lo que es suficiente para satisfacer las necesidades de un trapeado. La práctica función de aplicación y la gran resistencia brindan a los usuarios una experiencia de limpieza más cómoda y sencilla.

El potente Roborock Dyad Pro Combo es una verdadera aspiradora en seco y húmedo multifuncional, no necesita cambiar otros equipos al limpiar el conjunto.

En casa, simplemente use diferentes cabezales de cepillo para realizar una limpieza en múltiples escenas. Roborock Dyad Pro Combo está disponible en Amazon el 14 de septiembre y ya está a la venta por 549 €, con un precio de debut de 499 €.