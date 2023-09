YouTube ahora permite filtrar videos por color

Imagina que estás navegando por YouTube y, de repente, te encuentras con una forma completamente nueva de descubrir contenido. No, no estamos hablando de algoritmos más inteligentes o recomendaciones personalizadas, sino de una opción para filtrar videos por color. Sí, has leído bien, YouTube ha introducido una función que permite a los usuarios ordenar su feed de inicio según el color predominante en las miniaturas de los videos.

Cómo funciona

Algunos usuarios ya tienen acceso a ella. Si es tu caso, para acceder a esta función, debes abrir la aplicación móvil de YouTube y desplazarte hasta las opciones de ordenación en la parte superior de la pantalla. Allí encontrarás tres opciones de color: rojo, verde y azul. Al seleccionar uno de estos colores, el feed se actualiza automáticamente para mostrar videos cuyo color predominante coincide con tu elección.

Es importante señalar que esta función está limitada a la aplicación móvil y ofrece solo tres opciones de color. No hay una rueda de colores completa ni la posibilidad de elegir tonos más específicos. Además, la función no ha sido promocionada activamente por YouTube, lo que significa que muchos usuarios podrían pasarla por alto.

La función ha generado resultados mixtos en las pruebas. Por ejemplo, al seleccionar el color verde, se mostraron videos que incluían un iPad con una funda verde. Al elegir rojo, aparecieron videos con pizza en la miniatura. Esto indica que el algoritmo aún tiene margen de mejora en cuanto a la precisión del filtrado.

Implicaciones para los usuarios

Esta función podría tener aplicaciones interesantes, como la búsqueda de contenido relacionado con una temática específica que se asocie a un color. Sin embargo, su utilidad práctica aún está por determinar. Podría ser una forma más de personalizar la experiencia del usuario o simplemente una curiosidad pasajera.

Desde una perspectiva tecnológica, la función no representa un avance significativo. Su implementación es sencilla y su impacto en la experiencia del usuario es, hasta ahora, incierto. No resuelve un problema claro ni añade un valor evidente al ecosistema de YouTube.

Más información en Twitter