Qué es una APN y por qué deberías prestarle atención para el acceso a Internet a tus dispositivos

Todos necesitamos conexión a internet en nuestros dispositivos para hacer casi todo con ellos. La mayoría de marcas y operadoras telefónicas nos hacen el trabajo para disfrutar de datos en nuestro móvil sin hacer ninguna configuración. Sin embargo, si se compra un smartphone libre o se libera uno, es necesario hacer un pequeño trabajo para que todo vaya de maravilla.

Siendo así, lo primero que entra en juego es lo que se conoce como APN, una especie de configuración necesaria de la operadora para indicarle al móvil cómo conectarse a Internet. Para cada uno vas a necesitar ingresar una dirección distinta, es crucialmente importante que el móvil sea capaz de hacer el proceso de forma automática. Pero venga, tranquilo, que si por alguna razón es necesario hacerlo de forma manual, aquí te explicaremos el proceso para ello.

Por si no lo sabías, una APN (Access point name), es una configuración interna que llevan consigo mismo los móviles directamente de fábrica. Dicha función es la cual permite conectarse a una red de datos de cualquier operadora. Casi siempre, esta función es automática, pero también pueden existir casos en el cual no sea así.

Tipos de APN

Generalmente, los podemos poner en una clasificación las APN en dos tipos: públicas y privadas. Como su nombre lo indica, las públicas es para redes públicas (parques, centros comerciales, etc.) y las privadas para redes privadas (casa, apartamento, etc.). En primer lugar, tendremos el APN público, por la gran mayoría son los más cotidianos entre las APN por lo cual sabremos que es una de las más comunes en dichos temas. En cuanto a las APN privadas, el dispositivo se puede conectar a una red APN interna por medio de una puerta VPN.

Con estas combinaciones y las diferentes direcciones IP tenemos 2 tipos, los cuales tenemos, las APN con IP estática y APN privado con IP estática, la primera consta de cuando se utiliza una red IP estática en vez de dinámica. Para que lo puedas comprender mejor, una dirección IP es asignada a cada computadora para identificarla (como si fuese la dirección de una casa). Siendo así, una IP estática se traduce en que esta no cambia del dispositivo, pero la mayoría de los dispositivos reciben una IP dinámica de parte de la red, las cuales sí suelen cambiar con el paso del tiempo.

¿Cómo conectar el APN a Android?

En este caso, ingresar a la sección de configuración o ajustes, encontrarás la opción de datos móviles y en ella estará el punto de acceso a internet, en la cual te indicara una opción tanto para editar o crear una nueva APN. Seguido de ello, dependiendo de la operadora, hay que buscar los parámetros de cada una de ella para ingresar los datos en tu móvil (nombre, APN, proxy servidor, entre otros datos).

¿Cómo conectar el APN en iOS?

Para dicho modelo es realmente parecido. En la sección de ajustes o configuración, encontrarás la opción de datos móviles, en la cual podrás localizar el punto de acceso personal, donde podrás configurar tu APN. Ya hecho esto, todo dependerá de la operadora en gestión, donde deberás realizar la búsqueda en Google para saber específicamente qué datos son necesarios. Por ejemplo, si buscaras en el de Movistar u Orange, sería de esta manera:

Movistar:

Nombre: Movistar

APN: movistar.es

Proxy: No definido

Puerto: No definido

Nombre de usuario: MOVISTAR

Contraseña: MOVISTAR

Servidor: No definido

MMSC: http://mms.movistar.com

Proxy MMS: No definido

Puerto MMS: No definido

MCC: 214

MNC: 7

Orange

Nombre: Orange Internet Móvil

APN: orangeworld

Nombre de usuario: orange

Contraseña: orange

MCC: 214

MNC: 03

Tipo de autenticación: PAP

Tipo de APN: default

Sabemos que puede resultar un poco complejo poder entender de qué trata la APN y su importancia. No obstante, al tener ya esto en cuenta, puedes salir de un apuro al no tener internet, o ayudar a cualquier familiar y amigo que esté en dicha situación.