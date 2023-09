Nueva tecnología de visión por ordenador de Pinterest fomenta la inclusividad por tipos de cuerpos

Dentro de los esfuerzos que Pinterest viene llevando a cabo desde hace algunos años para fomentar las experiencias positivas para todos los usuarios, ahora se encuentran anunciando una nueva tecnología de visión por ordenador, pendiente de patente, que utilizará una variedad de formas y tamaños para identificar varios tipos de cuerpos en más de 5.000 millones de imágenes disponibles en la plataforma.

Esta nueva tecnología ha sido desarrollada por el equipo de productos inclusivos de Pinterest en colaboración con expertos tanto internos como externos a Pinterest, posibilitando una comprensión mejorada del contenido visual.



Pinterest dice que con la nueva tecnología anunciada ahora y la tecnología de tono de piel lanzada anteriormente, ha entrenado a sus algoritmos para conseguir un aumento la representación tanto del tipo de cuerpo como del tono de piel en los resultados de búsqueda y en los Pines relacionados.

Lo que se pretende en la práctica es que cualquiera pueda verse reflejado en los resultados, evitando posibles discriminaciones y todo lo que ello conlleva, y obtener la inspiración para los diferentes aspectos de sus vidas.

Las nuevas experiencias se aplicarán inicialmente a las búsquedas de moda femenina y contenidos sobre bodas antes de llegar a expandirse a más situaciones, y limitado de momento a usuarios de EE. UU., Reino Unido, Irlanda, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, a la espera de llegar a más mercados a lo largo del tiempo.

La plataforma explica que:

Desde 2018, Pinterest ha establecido estándares líderes en la industria sobre productos y políticas que promueven una experiencia positiva, diversa e inclusiva. Desde la creación de tecnologías que detectan y brindan a los usuarios las herramientas para refinar los resultados según los rangos de tonos de piel y el patrón de cabello hasta la integración de rangos de tonos de piel en Try on for Beauty para lápices labiales y sombras de ojos, Pinterest ha sido intencional en sus esfuerzos por crear un entorno positivo, inclusivo y… Sobre todo, un lugar inspirador en Internet.