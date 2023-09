Spotify tendrá una nueva función para sorprender a tus amigos con canciones

Spotify tiene muchas funciones sociales para que compartas tus gustos musicales con tus amigos y otros usuarios.

Y pronto, se podría sumar una nueva dinámica para que sorprendas a tus amigos con canciones, pero de una forma más divertida. Te contamos de qué se trata.

Cómo compartir música con tus amigos desde Spotify

Si queremos compartir una canción de Spotify con nuestros amigos, solo tenemos que buscar la opción «Compartir», elegir la aplicación correspondiente y enviar el enlace. Spotify se encargará de incluir la caratula del álbum así como los nombres del artista y la canción.

Así que nuestro amigo verá de qué se trata el enlace, o cuál es la canción que le hemos compartido, aún antes de dirigirse a Spotify. Es una dinámica rápida y práctica.

Sin embargo, el equipo de Spotify quiere dar un toque divertido y el efecto «sorpresa» con una nueva dinámica. Tal como se muestra en la captura de pantalla que comparte Saadh Jawwadh, Spotify tendrá una función, que traducida al español podría ser «Compártelo como una sorpresa de audio».

Nueva función de Spotify para soprender a tus amigos con canciones

Un detalle a tener en cuenta es que esta función no cambia la dinámica para compartir canciones desde Spotify, sino que el cambio lo notará la persona que recibe el enlace. Cuando elegimos compartir una canción usando esta función, nuestro amigo ya no verá la caratula del álbum sino que se mostrará una caja de regalo o papel de regalo.

Así que sabrá que le has compartido una canción de Spotify, pero no tendrá la vista previa del álbum ni ningún indicio. Para saber de qué se trata, y cuál es la canción que has compartido, tendrán que pulsar sobre «Reproducir en Spotify».

Una función que podría servirnos para dedicar una canción a un amigo, sorprender a tu pareja, o tener un detalle con algún compañero de trabajo. Por el momento, se trata de una función que está en fase de pruebas, así que aún no sabemos si Spotify decidirá integrarla a la aplicación.