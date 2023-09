Robots para el cuidado de las personas: ¿Cómo influyen las percepciones éticas en su adopción?

La población global está envejeciendo a un ritmo acelerado, lo que plantea desafíos significativos en la atención a la tercera edad. En este contexto, un estudio reciente de la Universidad de Chiba y varios colaboradores internacionales arroja luz sobre un aspecto crucial: la influencia de las percepciones éticas en la disposición a utilizar robots para cuidado de las personas.

Si bien la tecnología de robots de compañía ha avanzado rápidamente, su adopción en la sociedad ha sido tímida. Uno de los obstáculos más prominentes es la ética, especialmente en lo que respecta a la privacidad y el uso de información personal. Este dilema ético no solo afecta a los usuarios potenciales sino también a sus familias y a los profesionales del cuidado.

El estudio fue liderado por la Profesora Sayuri Suwa de la Universidad de Chiba, en colaboración con expertos de la Universidad de Tokio, la Universidad de Atención Médica de Tokio, entre otros. Se realizó un estudio transversal en Japón, Irlanda y Finlandia, utilizando cuestionarios para examinar las percepciones éticas que podrían afectar la disposición a utilizar un robot de cuidado de personas.

El análisis de 1,132 respuestas reveló que la disposición a utilizar robots de compañía era más alta en Japón (77.1%), seguida de Irlanda (70.3%) y Finlandia (52.8%). A partir de estos datos, los investigadores desarrollaron un modelo universal que explica la correlación entre las percepciones éticas y la implementación social de robots de compañía.

Los hallazgos sugieren que la participación de los usuarios potenciales en el proceso de desarrollo podría acelerar la adopción de estos robots. Este enfoque de co-diseño y co-producción podría ser clave para superar los obstáculos éticos y culturales que actualmente frenan la implementación de esta tecnología.

El estudio no solo ofrece un modelo que podría guiar el desarrollo futuro de robots de compañía, sino que también plantea preguntas profundas sobre cómo la tecnología puede adaptarse de manera ética y efectiva a las necesidades cambiantes de una sociedad envejecida.

Los hallazgos del estudio no solo ofrecen un marco teórico, sino que también tienen aplicaciones prácticas inmediatas y a largo plazo. Uno de los aspectos más destacados es la idea del co-diseño y co-producción, que implica una colaboración más estrecha entre los desarrolladores de tecnología y los usuarios finales, incluidos los cuidadores y las personas mayores.

El estudio revela diferencias significativas en la disposición a utilizar robots de compañía entre diferentes culturas. Esto sugiere que los desarrolladores de robots deben considerar las normas culturales y éticas específicas de cada país o región al diseñar y comercializar sus productos.

Involucrar a los usuarios potenciales en el proceso de desarrollo no solo podría superar los obstáculos éticos, sino que también podría resultar en productos más eficientes y efectivos. Los usuarios pueden ofrecer información valiosa sobre qué características son más útiles y qué preocupaciones éticas deben abordarse.

Los hallazgos podrían influir en la formulación de políticas y regulaciones en torno a la adopción de robots de compañía. Esto es especialmente relevante dado que la tecnología está avanzando a un ritmo más rápido que la legislación, lo que crea un vacío que debe abordarse para garantizar una implementación ética y efectiva.

Para superar las barreras de adopción, también será crucial llevar a cabo campañas de educación y concienciación que informen tanto a los profesionales del cuidado como al público en general sobre los beneficios y limitaciones de los robots de compañía, así como sobre cómo se están abordando las preocupaciones éticas.

Referencia:

Developing a model to explain users’ ethical perceptions regarding the use of care robots in home care: A cross-sectional study in Ireland, Finland, and JapanArchives of Gerontology and Geriatrics – https://doi.org/10.1016/j. archger.2023.105137