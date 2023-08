3 gadgets baratos y perfectos para viajeros y aventureros

Como viajero o aventurero, es esencial tener herramientas adecuadas que te ayuden a aprovechar al máximo tus experiencias. Afortunadamente, el mercado ofrece una amplia gama de dispositivos asequibles que pueden hacer que tus viajes sean más cómodos y emocionantes.

Así que sin extendernos demasiado, aquí traemos un top de 3 dispositivos que deberías tener en tu lista de cosas para llevar en un viaje. El uso de estos gadgets no pasa de moda y seguro que no lo hará pronto.

Power Bank portátil

Uno de los mayores desafíos cuando viajas es mantener tus dispositivos electrónicos cargados. Un Power Bank portátil es un gadget imprescindible para aquellos que están en constante movimiento. Estos dispositivos compactos y livianos te permiten cargar tus teléfonos, tablets o cámaras en cualquier lugar y momento. Busca uno con una capacidad de batería lo suficientemente grande para satisfacer tus necesidades y asegúrate de que sea compatible con tus dispositivos; algo básico iniciando con más de 10.000 mAh.

Para que tengas un ejemplo, Anker acabó de presentar una serie de estaciones de carga, entre ellos unas baterías portátiles que puedes ver en este artículo.

Altavoz Bluetooth resistente al agua

Si eres amante de la música y disfrutas de actividades al aire libre, un altavoz Bluetooth resistente al agua es una excelente opción. Estos altavoces son compactos, duraderos y pueden soportar condiciones adversas, como salpicaduras de agua o arena. Además, muchos de ellos vienen con mosquetones o correas para que puedas sujetarlos a tu mochila o bicicleta mientras exploras nuevos lugares. Disfruta de tus canciones favoritas mientras te sumerges en la naturaleza.

Eso sí, como no estamos recomendando uno en particular, debes tener cuidado con qué dispositivo comprar. Hace un tiempo hicimos un post con indicaciones para saber comprar un altavoz inteligente, así que no está de más que le eches un vistazo. En este punto las opciones son variadas, iniciando, por ejemplo desde los 20-30 euros, hasta más de 300 euros en las mejores marcas.

Cámara de acción

Si eres un aventurero apasionado por capturar momentos emocionantes, una cámara de acción es un gadget esencial. Estas cámaras compactas y resistentes están diseñadas para soportar condiciones extremas y capturar imágenes y vídeos de alta calidad. Son perfectas para deportes acuáticos, senderismo, ciclismo y otras actividades al aire libre. Además, muchas cámaras de acción vienen con una variedad de accesorios, como monturas y estuches impermeables, que te permiten capturar momentos únicos desde diferentes ángulos.

A día de hoy aún es posible conseguir buenas cámaras por menos de 100 euros, con buena grabación y resistentes al agua. No obstante, si ya quieres subirte a dispositivos insignia, los modelos de GoPro es quizás lo mejor que puedas conseguir en tema calidad.