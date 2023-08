Podcasters en Patreon ya pueden usar Spotify para publicar sus episodios exclusivos

Patreon y Spotify ponen en marcha el acuerdo, anunciado meses atrás, por el que los creadores de podcasts permitirán que los seguidores puedan escuchar los episodios exclusivos en Spotify, siempre y cuando lleguen a ser suscriptores de pago.

De esta manera, Patreon, una conocida plataforma que permite a los creadores de contenidos recibir el respaldo económico de sus propios seguidores, siendo la opción número uno de los podcasters para construir sus propias audiencias, ayudará a que los ingresos de los podcasters prosperen con esta nueva iniciativa.



Posibilitando el aumento de ingresos de los podcasters

Para ello, los podcasters por un lado y los seguidores por otro, deberán vincular sus cuentas de Patreon con Spotify de manera que los primeros propiciarán que llegue una nueva página en Spotify con los contenidos exclusivos para suscriptores, y los segundos puedan acceder.

En caso de que los seguidores de un mismo creador aún no sea suscriptor de pago con Patreon, desde Spotify se les invitará a convertirse en un suscriptor de pago para acceder a los contenidos exclusivos. Los podcasters podrán aprovechar aquellos episodios que tengan a disposición pública para publicitar las suscripciones y ganar nuevos suscriptores para sus episodios exclusivos.

Los seguidores podrán convertirse en suscriptores de pago, bien desde la propia Spotify haciendo clic en un banner promocional en una página del programa, o bien desde Patreon, a través de la pestaña «Membresía».

Facilitando ofrecer contenidos exclusivos a los suscriptores de pago

De esta manera, los creadores de podcasts ya no tendrán que ingeniárselas para hacer disponible sus contenidos exclusivos a los suscriptores mediante métodos complejos y poco eficaces, donde llegaron a compartir enlaces de feeds privados sobre los que luego no había control, pudiendo llegar incluso a seguidores que no sean suscriptores.

Tanto los actuales episodios de podcasts como los que se vayan publicando en un futuro podrán llegar a ser contenidos exclusivos accesibles únicamente mediante suscripción de pago.

Patreon finaliza señalando que:

Empoderar a los creadores con una nueva forma de compartir su pasión con el mundo y obtener ingresos haciendo lo que aman es el núcleo de nuestra asociación con Spotify. No podemos esperar a ver qué hace la comunidad de creadores de podcasts con él. Entonces, si eres un podcaster que está listo para comenzar tu Patreon y hacer crecer tu negocio de podcasts, obtén todos los detalles y comienza a construir tu página aquí mismo. Si ya tiene un Patreon, puede sincronizar fácilmente sus cuentas en Configuración.

Ya sólo cabe esperar a que llegue el día en el que cualquiera de las plataformas compartan datos relativos a esta iniciativa que permitan conocer el nivel de éxito alcanzado durante un periodo de tiempo.

Más información: Patreon