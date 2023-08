Zoom Clips, la nueva herramienta de Zoom para compartir mensajes asíncronos de vídeo

Zoom sigue diversificando su oferta de servicios con la llegada de Zoom Clips, la nueva función que ahora se inicia en fase beta a nivel mundial, para que los usuarios puedan grabar, editar y compartir sus mensajes en vídeo, tanto de forma interna como de forma externa (fuera de la propia organización).

Según Zoom, la nueva función está destinada a «comunicarse de forma asincrónica y reducir la cantidad de reuniones y el tiempo perdido en comunicaciones ambiguas».



Resuelta cuanto menos curioso que Zoom le haya beneficiado la pandemia al llegar a ser conocido entre el gran público más allá de las empresas, posibilitando las videollamadas entre familiares, aunque ahora, y dada la llamada «fatiga Zoom» ante la proliferación de reuniones virtuales, desde la plataforma se pretenda abordar formas de comunicación alternativas a las reuniones en directo.

Para comunicarse al momento, sin esperas

Con Zoom Clips, los usuarios podrán desde compartir fragmentos del contenido de su pantalla de ordenador hasta expresar mensajes a través de una cámara web con el fondo cambiado digitalmente.

Una vez hecha la grabación, podrán ajustarla al momento preciso, agregarle un título, una descripción y etiquetas, y luego compararirla con quien se desee.

A este respecto, en el portal web de Zoom tendrán el centro de gestión de clips, desde donde podrán otorgar permisos de acceso a los clips creados, hacer un seguimiento de los comentarios recibidos en los mismos, e incluso dispondrán de métricas de visualización.

También podrán eliminar todos aquellos clips que no vayan a hacer falta. Y sobre los posibles usos, Zoom destaca que:

…Los compañeros de trabajo pueden usar Clips para proporcionar actualizaciones de proyectos en reuniones diarias, brindar capacitación de una manera que sea fácil de consumir y mejorar sus nuevas guías de contratación para una experiencia de incorporación sin fricciones

Posibilitando otras formas de colaboración en equipo

Zoom Clips se ofrece a clientes con licencias de Zoom One, incluidos los usuarios básicos (Zoom One Basic – Zoom One Enterprise Plus), sumándose a otras herramientas de comunicación asincrónica, en la que están «incluidas las funciones de Zoom Team Chat, como mensajes de video, mensajes de voz, recordatorios y Zoom Meetings, chat de reunión continua, Zoom Scheduler, Zoom Email. y Zoom Whiteboard.»

Para John Beckmann, gerente de producto del grupo en Zoom:

Con Zoom Clips, los compañeros de trabajo pueden ahorrar un tiempo valioso comunicándose claramente entre zonas horarias, tener un lugar central para guardar y administrar sus clips e interactuar con sus compañeros de equipo de forma asíncrona

Más información: Zoom