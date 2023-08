TikTok está organizando una competencia de música en vivo

«Gimme The Mic» es la nueva iniciativa de TikTok. Y no, no se trata de una nueva función. Es una competencia de música en vivo que tiene como objetivo descubrir nuevos talentos musicales.

Por supuesto, la competencia se realizará mediante transmisiones en vivo y aquellos que sigan el concierto podrán dejar sus votos. Te contamos todos los detalles.

TikTok lanza un concurso internacional de música en vivo

Ya te hemos compartido una serie de trucos de SEO para TikTok para ganar visibilidad con tus vídeos. Unos tips que te pueden ayudar si cumples con los requisitos y te quieres postular a la próxima iniciativa de TikTok.

En su versión de Estados Unidos, el equipo de TikTok anunció «Gimme The Mic», una competencia internacional de música en vivo. En el anuncio se detalla los requisitos y condiciones para aquellos que residan en EE.UU, pero nos permite tener una idea de cómo TikTok planea llevar adelante este concurso internacional.

Cómo participar de las competencias de música en vivo de TikTok

Por supuesto, comenzará por la audición en cada territorio elegido por TikTok. Así que aquellos que quieran participar, y residan en una región donde esté abierto este concurso, podrán publicar un vídeos de unos 30 segundos en TikTok junto con el hashtag correspondiente.

Pasado el período de audición, se seleccionará a un grupo de participantes que tendrán que competir en parejas para pasar a la siguiente fase. Durante esta semifinal, los usuarios que estén siguiendo el evento podrán dejar sus votos en vivo.

A la gran final llegarán los 10 mejores para competir y ganar el título «Gimme The Mic» de su país o región, y tener el pase para participar en la final global con finalistas de diferentes partes del mundo. Los ganadores no solo recibirán el trofeo de la competencia, sino que también se les dará 50.000 «Diamantes y aparecerán en los canales oficiales de TikTok.

Ya inició la primer fase de este concurso en EE.UU, así que habrá que esperar para ver qué otras regiones y países se tiene en cuenta para esta competencia global de música en vivo. Si bien no se trata de una nueva forma de ganar dinero con TikTok, esta iniciativa te puede dar más visibilidad en la app y conseguir una nueva audiencia.