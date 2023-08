Cómo proteger tu red: Canon ofrece guía para eliminar configuraciones de Wi-Fi en impresoras

En una era donde la seguridad digital se ha convertido en una preocupación vital, la famosa empresa de tecnología Canon ha emitido una advertencia crítica a los usuarios de sus impresoras. Resulta que la configuración de Wi-Fi, que puede ser muy sensible, no se elimina mediante el proceso de reinicio convencional. Pero no hay que entrar en pánico; la compañía ha proporcionado una solución detallada para este problema, y aquí te explicamos todo al respecto.

La advertencia de Canon

Lo que no se borra con un reinicio

Muchos usuarios asumen que un reinicio de fábrica eliminará todos los datos personales de un dispositivo. Sin embargo, Canon ha revelado que este no es el caso para sus impresoras. La configuración del Wi-Fi, que incluye la contraseña y otros datos sensibles, permanece en la memoria de la impresora.

El riesgo de no borrar la configuración

Si esta información cae en manos equivocadas, podría permitir a actores maliciosos acceder a la red que alberga la impresora de Canon. Esto resalta la importancia de tratar incluso los dispositivos aparentemente mundanos con cuidado y atención en cuanto a la seguridad de la información.

Pasos para eliminar la configuración de Wi-Fi

Instrucciones detalladas

Canon no ha dejado a sus clientes en la oscuridad. La compañía ha proporcionado instrucciones específicas para borrar manualmente la configuración de Wi-Fi en casi 200 modelos afectados. Estos pasos varían según el tipo de impresora (los modelos afectados se pueden encontrar en la página de Canon).

Los pasos a seguir son:

Restablecer todas las configuraciones (Restablecer configuración -> Restablecer todo)

Habilitar la LAN inalámbrica

Restablecer todas las configuraciones una vez más

Para los modelos que no tienen la función Restablecer todas las configuraciones, siga los siguientes pasos:

Restablecer configuración de LAN

Habilitar la LAN inalámbrica

Restablecer la configuración de LAN una vez más

Este incidente no solo resalta la necesidad de prestar atención a la seguridad en los dispositivos que usamos a diario, sino que también subraya la responsabilidad que tienen las empresas de tecnología para garantizar que los procesos de reinicio sean lo suficientemente robustos. La proactividad de Canon en este caso es un ejemplo positivo de cómo las compañías pueden y deben proteger la privacidad de sus consumidores.