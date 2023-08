CrowView, un monitor portátil para tu ordenador

CrowView transforma cualquier lugar en un entorno de trabajo profesional. Ofrece una solución definitiva a las necesidades de trabajo y entretenimiento con un diseño innovador y funcionalidades óptimas. Conozcamos más sobre este monitor portátil ultraligero que ya he podido probar.

Introducción al CrowView

CrowView nace tras campañas exitosas de crowdfunding en Kickstarter, demostrando la habilidad del equipo para crear soluciones que mejoran la productividad, facilitan el trabajo remoto y optimizan la multitarea.

La movilidad es una característica clave de CrowView. Se convierte en un compañero de trabajo confiable en cualquier lugar, desde una cafetería hasta un cubículo de oficina. Con su diseño liviano, 16:9 y su resolución Full HD 1920×1080, ofrece una experiencia visual nítida y vibrante, aunque está limitado a 60Hz (no es un monitor gamer, claro).

Diseñado para funcionar sin problemas con diversos sistemas operativos como Windows, Mac, Chrome, Linux, y Android, CrowView se adapta fácilmente a estilos de vida tecnológicos y artísticos, desde profesionales hasta jugadores y artistas.

Con un diseño de conexión rápida, CrowView no requiere una configuración complicada. Simplemente conéctelo a su laptop con un cable USB-C y estará listo para comenzar. La abrazadera mecánica permite un ajuste sin esfuerzo a laptops de diferentes tamaños.

Como veis en el vídeo, he conectado el HDMI a la CrowView, para tenerlo como monitor secundario, y el usb a del portátil a la entrada usb-c del CrowView para darle alimentación, aunque también puede enchufarse con un enchufe tradicional.

Su diseño de bajo consumo de energía lo convierte en un compañero ecológico que puede operar durante largos períodos sin agotar la batería del portátil.

Vision y Creación

CrowView es una innovación de Elecrow, proveedor líder en electrónica y servicios de PCBA. Comenzando con hardware de código abierto, Elecrow ha desarrollado productos que enriquecen nuestras vidas, de hecho ya os hablé de ellos hace meses. CrowView es su última creación para optimizar el flujo de trabajo.

La Necesidad de una Solución Dual

La idea de CrowView surgió de la necesidad de un monitor portátil y versátil para los miembros del equipo de Elecrow. Los desafíos de trabajar en una pantalla pequeña llevaron a la concepción de una solución innovadora y ligera que permite trabajar y jugar en dos pantallas simultáneamente.

El equipo detrás de CrowView ha perfeccionado sus habilidades en campañas de crowdfunding en Kickstarter. Han implementado medidas de control de calidad estrictas y se han asociado con fabricantes de renombre para garantizar la calidad y fiabilidad del producto, por lo que hay una garantía que muchos no tienen. Se comprometen a resolver cualquier problema inesperado con comunicación clara, transparencia y ajustes oportunos, manteniendo informados a sus patrocinadores sobre el progreso del proyecto.

Experiencia personal

Tal y como se aprecia en el vídeo, está claro que mi portátil necesita una pantalla extra. Es muy pequeña, y la solución de Elecrow me ha venido como un guante. Me gusta que pueda alimentarse con el USB del portátil, aunque echo de menos un cable mini-hdmi a mini-hdmi, ya que hay portátiles que no tienen salida HDMI. Aún así, como viene el usb-c a usb-c, está preparado para los portátiles más modernos.

Por el precio que tiene (poco más de 100 euros), es sin duda una gran compra.

Podéis conocer más detalles en kickstarter.com