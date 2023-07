Qué es Magic Earth, una alternativa gratis y privada de Google Maps o Waze

Ya sea para explorar nuevas rutas, evitar el tráfico, o simplemente encontrar nuestro camino, muchos confiamos en las aplicaciones de navegación para llevarnos de un lugar a otro de manera eficiente.

Y Si bien existen varias opciones populares en el mercado, hoy queremos presentarte una alternativa a Google Maps o Waze, que aunque viene siendo menos famosa que las anteriores, sin duda es una buena app sobre la cual no está de más ponerle el ojo, hablamos de Magic Earth.

¿Pero qué es Magic Earth?

Magic Earth es una interesante aplicación de navegación gratuita que ha sido diseñada para brindar una experiencia satisfactoria y diferente a sus usuarios para cuando necesiten navegar sin conexión y con el máximo de privacidad. Como tal la aplicación ha sido desarrollada en base a KartaView (antes llamado OpenStreetView), un conocido mapa completo del mundo formado por la comunidad para ser la contraparte de Google Maps, básicamente.

Ahora bien, a diferencia de otras aplicaciones populares de navegación, Magic Earth no te rastrea constantemente, ni almacena información personal innecesaria, por lo que tus datos se mantendrán siendo tuyos. Esta filosofía centrada en el usuario ha sido el pilar fundamental que ha impulsado el desarrollo de Magic Earth desde sus inicios.

Características destacadas de Magic Earth

La privacidad es lo primero: Como te mencionamos anteriormente, Magic Earth se enorgullece de ser una opción verdaderamente privada. No vende tus datos a terceros ni utiliza información personal para fines publicitarios. Puedes navegar con la tranquilidad de saber que tus movimientos y ubicaciones se mantendrán en absoluto secreto.

Mapas fuera de línea: La aplicación de Magic Earth ofrece mapas descargables que te permiten navegar sin conexión a internet. Así podrás explorar nuevas ciudades o cruzar áreas rurales sin ningún tipo de preocupación de perderte en el camino.

Navegación guiada por voz: Para no tener ninguna distracción a la hora de conducir, Magic Earth proporciona una navegación paso a paso guiada por voz, para que puedas mantener tus ojos en la carretera y tus manos en el volante.

Interfaz amigable: La aplicación ha sido diseñada para ser intuitiva y fácil de usar. Sí, puede que la interfaz de Google Maps o Waze esté mucho más trabajada o pulida, no obstante Magic Earth no se queda demasiado atrás y te servirá mucho especialmente si no tienes mucho conocimiento en esta área de las apps de navegación.

Enlace: Magic Earth para móviles Android.

Enlace: Magic Earth para móviles iPhone.