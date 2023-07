¿Cómo declarar tus compras de acciones americanas de Revolut?

Hoy es frecuente que, con la aparición de aplicaciones como Revolut, tengamos más fácil (a golpe de botón) realizar compras de acciones en distintas bolsas del mundo.

Incluso puedes ajustar las inversiones al dinero que tienes disponible en ese momento, como dice su web, a partir de solo 1$.

Lógicamente, esto supone, que deberemos declarar las operaciones de compra-venta en la declaración anual de Renta.

Realmente no cambia nada si las compramos en un banco o bróker extranjero, o uno nacional, de echo Revolut, que trabajaba con IBAN lituano, ya ha comunicado que en breve todos los clientes españoles tendrán un IBAN español.

No voy a entrar en la polémica de si es una decisión acertada por parte de Revolut, yo los uso desde hace muchos años y me parece que no solamente era interesante por tener Iban no español, pues tienes muchas herramientas y soluciones innovadoras que ya les gustaría tener a los bancos tradicionales. Y cada día sacan más productos y servicios por lo que están acercando herramientas caras y de difícil uso al público en general.

¿Tengo que declararlo en la Renta?

No, no se declara la COMPRA de las acciones, se declara la VENTA. Esta Venta habrá generado unos rendimientos (positivos o negativos) y es sobre estos rendimientos sobre los que debemos tributar. Es decir, si compras y mantienes no hay que declararlo hasta su venta. (Hablamos de importes inferiores a 50000€, si inviertes cantidades mayores pueden estar sujetas a otro tipo de declaraciones como el modelo 720)

¿Solo he perdido, lo declaro?

Si, es totalmente aconsejable declararlo pues el próximo año puede que ganes y lo podrás compensar con las perdidas anteriores.

¿Cómo calculo las ganancias?

En España, se utiliza el método FIFO (First In, First Out) para calcular las ganancias o pérdidas patrimoniales de las acciones. Esto significa que se considera que vendes primero las acciones que compraste primero.

Veamos un ejemplo, tenemos las siguientes operaciones



El día 20 vendemos 50 a 12€ = 600€

Aplicando el FIFO debemos tomar las 50 acciones de las que compramos primero, que las compramos a 10€ por tanto el precio de coste = 50×10 = 500€

Luego mi ganancia en este caso será de 100€ (a este importe se le restan comisiones y otros gastos que hayan podido cobrar el banco)

Ganancia en este caso: 100€ (menos comisiones y otros gastos).

¿Dónde y Cuándo Declarar?

Deberás completar el apartado destinado a las ganancias y pérdidas patrimoniales en la web de la Agencia Tributaria.

En España, el plazo para presentar la declaración del IRPF suele ser entre los meses de abril y junio del año siguiente al ejercicio fiscal correspondiente. Por ejemplo, para las inversiones realizadas durante el año 2023, deberías presentar la declaración entre abril y junio de 2024. Es importante estar atento a las fechas establecidas por la Agencia Tributaria para evitar sanciones o recargos.

Por otro lado, el banco comunica (cuando son españoles, como le ocurrirá a Revolut en poco tiempo), tus datos fiscales a hacienda, por lo que ya tendrás algunos datos en la propia declaración web.

Pero existe un problema con algunos bancos, pues solo comunican la venta con su precio de venta, pero no los precios de compra, por lo que debes ser exhaustivo con el archivo de toda la documentación de tus inversiones, pues calcular el FIFO, de 200 acciones compradas a lo largo de 12 años y con cientos de compras distintas puede ser un trabajo muy tedioso, facilita el trabajo a tu asesor y seguro que te hace mejor precio.

He visto algunos informes que permite descargar Revolut para facilitarte el calculo y sin duda te ayudaran mucho con tus declaraciones, no obstante, revisa si realmente disponen de toda la información que necesitas, aunque supongo que con su entrada definitiva en España adaptaran sus informes a la normativa local.

Otras cuestiones importantes

Si recibes dividendos de tus acciones, también deberás declararlos como rendimientos de capital mobiliario en la sección correspondiente del IRPF.

Así mismo, España tiene convenios de doble imposición con muchos países, incluidos Estados Unidos, para evitar la doble tributación sobre los ingresos obtenidos en el extranjero. Esto puede implicar que los impuestos pagados en Estados Unidos se tengan en cuenta al calcular los impuestos en España. Es posible que, comprando acciones americanas, hayas pagado allí algún impuesto, que puede ser descontado en tu renta.

Recuerda que la declaración de impuestos puede ser compleja cuando se trata de inversiones internacionales, por lo que es altamente recomendable buscar la asesoría de un experto en asuntos fiscales con conocimiento específico en declaraciones de inversiones en el extranjero y en la normativa vigente en el momento de tu declaración.