5 atajos para iPhone que no te pueden faltar

Si eres un ávido usuario de iPhone, seguramente sabrás lo emocionante que es descubrir nuevas formas de optimizar y simplificar tu experiencia móvil. Y en esta constante búsqueda de herramientas para ahorrar tiempo y aumentar la productividad, por supuesto que no podemos pasar por alto a la aplicación de Atajos.

Esta es una app que se encuentra instalada de manera predeterminada en todos los dispositivos iPhone, así que podrás encontrarla sin ningún problema. ¿Te gustaría entonces conocer algunos de los mejores atajos que no te pueden hacer falta en tu móvil? Pues entonces sigue leyendo.

¿Alguna vez has deseado poder compartir rápidamente la última foto que tomaste con tus amigos o familiares? Pues con este atajo de Copy Last Photo, podrás copiar instantáneamente la última foto en tu portapapeles para compartirla a través de mensajes, redes sociales o cualquier otra aplicación. Sin duda un atajo que te dejará enviar tus últimas fotos de forma rápida y sencilla.

Si mantener seguras todas tus contraseñas y datos confidenciales te parece una tarea algo tediosa, con el atajo de iCloud Keychain la gestión de contraseñas se vuelve un juego de niños. En este, accedes a tus contraseñas almacenadas en iCloud con solo un toque, lo que te permitirá iniciar sesión en tus aplicaciones y sitios web sin problemas. Además, este atajo te ayudará a generar contraseñas seguras y únicas para mejorar aún más la seguridad de tus cuentas en línea.

Los memes son una forma divertida y creativa de expresar emociones y pensamientos. Ahora, con el atajo de Meme Maker, crear memes ingeniosos y llamativos es más fácil que nunca. Simplemente selecciona una imagen de tu galería, agrega texto personalizado y listo, eso será todo lo necesario para hacer los mejores memes sin siquiera esforzarte.

La calidad de la cámara del iPhone es de las mejores, pero, ¿qué pasa si te decimos que puedes mejorarla aún más? Esto sí que es posible con un atajo en específico, el cual lleva por nombre Magic 48 MP.

Básicamente, tendrás la posibilidad de aumentar la resolución de tus fotos a 48 megapíxeles, brindándote una claridad y nitidez por encima de la media. Ya sea que quieras imprimir tus imágenes o simplemente capturar cada detalle con mayor precisión, este atajo te permitirá elevar tus habilidades fotográficas a un mejor nivel.

¿Alguna vez has estado en una situación en la que necesitas escribir un mensaje en mayúsculas, pero no quieres tocar repetidamente la tecla de cambio? Con Caps Lock no tendrás que volver a preocuparte por esto. Activa el bloqueo de mayúsculas con un simple atajo y escribe todo en letras mayúsculas sin complicaciones. Es perfecto para esos momentos en los que necesitas llamar la atención o simplemente quieres enfatizar algo en tus textos.