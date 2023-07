Aprende a programar en 67 lenguajes con Exercism

Exercism es una plataforma de aprendizaje de programación que ofrece una combinación única de aprendizaje, práctica y mentoría. Es una organización independiente, financiada por la comunidad y sin fines de lucro. Su objetivo es ayudar a las personas a desarrollar fluidez en 67 lenguajes de programación de una manera divertida y efectiva. Y lo mejor de todo, ¡es completamente gratis!

Lenguajes de Programación

Exercism ofrece la oportunidad de explorar y adquirir fluidez en 67 lenguajes de programación. Algunos de los lenguajes más populares en la plataforma incluyen Python, JavaScript, Java, Go, C++, C#, Rust, C, TypeScript, Bash, Ruby y Elixir. Cada uno de estos lenguajes atrae a una gran cantidad de estudiantes, con Python liderando el camino con más de 350,000 estudiantes.

Ejercicios de Codificación

La plataforma cuenta con más de 3,450 ejercicios de codificación que van desde «Allergies» hasta «Zebra Puzzle». Estos ejercicios están diseñados para mejorar la comprensión de los conceptos de programación a través de la práctica. Por ejemplo, en el ejercicio «Allergies», se te pide que determines si una persona es alérgica a un artículo dado y su lista completa de alergias basándose en su puntuación de alergias.

Herramientas de Codificación

Exercism permite a los usuarios escribir código localmente en su propio espacio, ya que está construido principalmente como una herramienta CLI-first. Esto significa que puedes descargar y enviar ejercicios directamente desde tu terminal. Sin embargo, si no quieres pasar horas instalando un lenguaje localmente solo para probarlo, Exercism también ofrece un editor en el navegador que soporta todos sus 70 lenguajes de programación.

Además, Exercism ofrece análisis automatizado de tu código. Si no estás seguro de cómo lo has hecho, la plataforma ejecuta un análisis automático en tus soluciones para darte un feedback rápido y puntos de mejora.

Mentoría

Uno de los aspectos más destacados de Exercism es su enfoque en la mentoría humana. Los mentores de la plataforma pueden mirar tu código e inmediatamente ver las ideas con las que no estás familiarizado, y te ayudan a nivelar tu conocimiento. También te guían sobre cómo cambiar tu pensamiento para escribir código idiomático, lo cual es esencial para adquirir fluidez en un lenguaje de programación. Además, aprender con otros es divertido y convertirse en un mentor y dar feedback es un gran paso adelante.

Exercism es más que una simple plataforma de aprendizaje de programación. Es una comunidad que fomenta el crecimiento y el desarrollo a través de la práctica, el feedback y la mentoría. Al proporcionar una amplia gama de lenguajes de programación y una gran cantidad de ejercicios de codificación, Exercism ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender a su propio ritmo y de acuerdo a sus propios intereses. Y con la ayuda de mentores dedicados, los estudiantes pueden llenar los vacíos en su conocimiento y adquirir una verdadera fluidez en su lenguaje de programación elegido.

