Windows 11 tiene una nueva herramienta para protegerse de ataques de phishing

El equipo de Microsoft está sumando una nueva dinámica a Windows 11 en pro de proteger a los usuarios de los ataques de phishing.

Una nueva opción que nos ayudará a proteger nuestra contraseña de cuenta de Microsoft con solo activarla desde la configuración del sistema operativo. Te contamos los detalles.

Funciones de Windows 11 para proteger la contraseña de inicio de sesión

Windows 11 tiene una sección llamada «Protección contra el phishing» dentro de su configuración, con opciones que permiten proteger nuestra contraseña de inicio sesión de Windows.

Con solo activarlas, Microsoft nos alertará si escribimos esta contraseña en un sitio web que no es confiable o en una aplicación que no sea segura. En esos casos, Windows emitirá una alerta, y puede que hasta nos recomiende cambiar la contraseña para que los atacantes no la usen para acceder a nuestra cuenta.

Una dinámica que se repite cuando detecta que se está reutilizando la misma contraseña para el inicio de sesión de otras aplicaciones o servicios. Y también te alertará si tienes la mala costumbre de escribir la contraseña en el bloc de notas o en Word, ya que no son lugares seguros para almacenar contraseñas.

Más herramientas para protegernos de los ataques de phishing

Y ahora Microsoft quiere potenciar aún más esta dinámica con un pequeño cambio, como puede verse en las notas de la compilación Windows 11 Insider Preview Build 23506:

Estamos probando un cambio a partir de esta compilación en la que los usuarios que hayan habilitado las opciones de advertencia […] verán una advertencia en la interfaz de usuario al copiar y pegar contraseñas no seguras, al igual que ven actualmente cuando escriben su contraseña.

Por el momento, se trata de una de las tantas funciones en pruebas que Microsoft suele lanzar en sus versiones beta, así que no la encontrarás en la versión estable de Windows 11. Pero aún así, puedes aprovechar el resto de las opciones que mencionamos activandolas desde la configuración.

Para ello, ve a Configuración >> Privacidad y seguridad >> Seguridad de Windows >> Control de aplicaciones y navegador >> Protección basada en reputación >> Protección contra phishing.