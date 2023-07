Congreso y senado, diferencias explicadas para adolescentes gracias a ChatGPT

Con todo este jaleo de las elecciones en España, miles de personas han estado preguntándose por qué había dos sobres en las mesas electorales, qué eso del senado y qué es eso del congreso.

Aunque los más puestos en el tema puedan considerar estas preguntas ridículas, hay que tener en cuenta que es un tema que se trata muy poco en la escuela, y la política no es algo de lo que suelen hablar las familias, por lo que muchos jóvenes van a votar sin saber exactamente la diferencia entre congreso y senado.

Para no hablar del tema yo, que de política sé lo justito, le he estado haciendo preguntas a ChatGPT sobre el tema para poder mostrar aquí un resumen de la conversación, masticada, para que la entienda todo el mundo:

¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el gobierno en España? Seguro que has oído hablar del Congreso y el Senado, pero, ¿sabes cuál es la diferencia entre ellos y por qué necesitamos los dos? Vamos a desvelar este misterio de una forma sencilla.

¿Qué son el Congreso y el Senado?

El Congreso y el Senado son las dos grandes superpotencias de la política española. Juntos, forman lo que se llama las Cortes Generales, que son el corazón de nuestra democracia. Su trabajo es representar a todos los ciudadanos y hacer leyes para que nuestro país funcione bien.

El Congreso de los Diputados

El Congreso de los Diputados, que podríamos considerar como la superpotencia número uno, está compuesto por entre 300 y 400 personas que llamamos diputados. Estos diputados son elegidos por todos los ciudadanos de España que pueden votar. Es como si fueran los delegados de clase, pero en lugar de representar a los alumnos de una clase, representan a todos los ciudadanos de una provincia (o de las ciudades de Ceuta y Melilla).

El Senado

La segunda superpotencia, el Senado, está compuesto por los 265 senadores. Algunos de ellos son elegidos por los ciudadanos, al igual que los diputados del Congreso, pero otros son designados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Es como si el Senado fuera un equipo formado por representantes de todas las regiones de España.

¿Qué pueden hacer estas superpotencias?

Cada una de estas superpotencias tiene habilidades especiales que le permiten hacer cosas diferentes.

Funciones del Congreso de los Diputados

El Congreso de los Diputados tiene la habilidad de hacer leyes. Cuando alguien propone una nueva ley, esta se debate primero en el Congreso. Si la mayoría de los diputados está de acuerdo, la ley se aprueba y se envía al Senado. Pero eso no es todo. El Congreso también tiene el poder de controlar al Gobierno. Si los diputados deciden que el Gobierno no está haciendo bien su trabajo, pueden votar para que cambie.

Funciones del Senado

El Senado también tiene superpoderes, pero son un poco diferentes. Una vez que el Congreso aprueba una ley, el Senado puede revisarla y sugerir cambios. Imagínate que el Senado es como un profesor que revisa los deberes que hace el Congreso. Pero lo más importante es que el Senado tiene el poder de representar a las regiones de España en la toma de decisiones. En ciertas circunstancias, el Senado puede decidir intervenir en la autonomía de una Comunidad Autónoma.

Lo de Intervenir, lo explico mejor:

España es como un equipo de fútbol, donde las Comunidades Autónomas son los jugadores y el Gobierno central es el entrenador. Cada jugador tiene sus propios roles y responsabilidades en el campo, pero todos trabajan juntos para ganar el partido.

En este equipo, las Comunidades Autónomas (los jugadores) tienen ciertas libertades para tomar sus propias decisiones en ciertas áreas, como la educación o la salud. Este es su derecho a la autonomía.

Sin embargo, a veces puede ser que un jugador no está jugando bien, no sigue las reglas del juego o pone en riesgo al resto del equipo. Entonces, el entrenador (el Gobierno central) puede decidir intervenir, diciéndole al jugador cómo tiene que jugar o incluso sacándolo del campo por un tiempo.

En la política, esto se llama intervenir en la autonomía de una Comunidad Autónoma. Es un poder que se usa en situaciones extremas, cuando se considera que una Comunidad Autónoma no está cumpliendo con sus obligaciones o está actuando de una manera que pone en riesgo al resto del país.

Este proceso se realiza a través del artículo 155 de la Constitución Española, que permite al Gobierno central tomar medidas para obligar a una Comunidad Autónoma a cumplir con sus obligaciones o para proteger el interés general de España. Pero para usar este poder, el Gobierno necesita la aprobación del Senado.

¿Por qué necesitamos dos superpotencias?

Podrías preguntarte, ¿por qué necesitamos dos superpotencias? ¿No sería más sencillo tener solo una? Bueno, tener dos cámaras en nuestro sistema parlamentario es algo que se discute mucho en el entorno político.

Equilibrio y control

El hecho de tener dos cámaras nos da equilibrio. Esto significa que ninguna de las dos superpotencias puede hacer lo que quiera sin que la otra tenga algo que decir al respecto. Es como un sistema de seguridad que evita que una sola parte tenga demasiado poder.

Revisión legislativa

Además, tener una segunda cámara permite una revisión adicional de las leyes que se proponen. Esto ayuda a asegurar que las leyes sean justas y bien pensadas antes de que se pongan en práctica.

Eso no significa que no salgan leyes mal hechas, claro, ya que no todo el mundo hace bien su trabajo por las altas esferas.

Una ley que muchos consideren mal hecha podría llegar a ser aprobada en el Senado. Esto se debe a que la aprobación de leyes no se basa simplemente en un juicio de si están bien o mal hechas, sino en un proceso democrático de votación. Si la mayoría de los senadores votan a favor de la ley, esta se aprueba, independientemente de que haya senadores que estén en desacuerdo.

No obstante, el proceso legislativo está diseñado para tratar de evitar que las leyes mal hechas sean aprobadas. Cuando una ley llega al Senado, hay un proceso de debate y revisión. Durante este proceso, los senadores pueden sugerir cambios o enmiendas a la ley. Estas sugerencias luego se votan, y si la mayoría está de acuerdo, los cambios se hacen. Así que aunque una ley mal hecha llegue al Senado, existe la posibilidad de que sea modificada antes de ser aprobada.

Es importante mencionar que este es un proceso complejo y que puede haber muchas razones por las cuales una ley que algunos consideran mal hecha puede ser aprobada. Por ejemplo, puede haber desacuerdos sobre lo que constituye una «ley bien hecha», los senadores pueden tener diferentes prioridades y objetivos políticos, o puede haber presiones políticas o de tiempo que afecten la decisión.

Por último, vale la pena recordar que, en última instancia, las leyes aprobadas por el Senado todavía deben ser ratificadas por el Rey y publicadas en el Boletín Oficial del Estado antes de que se conviertan en leyes oficiales. Además, en España, si alguien cree que una ley es inconstitucional, puede apelar al Tribunal Constitucional para que la revise.

Representación territorial

También, en un país tan diverso como España, donde hay muchas regiones diferentes, es importante que todas estén representadas. Aquí es donde entra en juego el Senado. Como representa a todas las regiones de España, asegura que todas tengan voz en las decisiones del país.

Dependiendo del tamaño de la provincia, habrá más o menos senadores de la misma. En la Wikipedia tenéis la tabla de los senadores por provincia.

Pero, ¿son realmente necesarios los dos?

A pesar de todo esto, hay gente que piensa que tener dos superpotencias es innecesario. Dicen que sería más eficiente tener solo una. Este es un tema de debate y no hay una respuesta definitiva. Pero lo que es seguro es que el Congreso y el Senado son una parte fundamental de cómo funciona nuestra democracia.

No importa lo que pienses al respecto, es importante entender cómo funcionan estas superpotencias. Después de todo, representan a todos nosotros y toman decisiones que nos afectan a todos. Y quién sabe, tal vez un día te encuentres a ti mismo como diputado o senador, ayudando a tomar esas decisiones importantes. En una democracia, todo es posible.