3 ajustes para volverse más productivo sin distracciones en tu móvil

Ya sea por las notificaciones de aplicaciones, redes sociales o juegos adictivos, es sorprendentemente fácil perder el enfoque en nuestras responsabilidades diarias y proyectos importantes.

No más sin embargo, la realidad es que hoy en día también hay numerosos ajustes dentro del móvil para evitar que esto suceda. Dicho esto, en el presente artículo exploraremos tres configuraciones clave que te ayudarán a aprovechar al máximo tu dispositivo móvil mientras mantienes el enfoque en tus objetivos.

Desactiva notificaciones no esenciales

Una de las mayores fuentes de distracción en nuestros dispositivos móviles son las notificaciones que constantemente nos interrumpen. Y es que cada vez que nuestro teléfono emite un sonido o vibración para una nueva notificación, nuestro cerebro se siente tentado a revisarla de inmediato.

Después de todo, ¿qué tal si es un mensaje relevante o una actualización crucial en las redes sociales? Sin embargo, estas constantes interrupciones pueden dañar significativamente nuestra concentración y productividad.

La solución es simple pero poderosa: desactivar notificaciones no esenciales. Examina cuidadosamente todas las aplicaciones instaladas en tu móvil y determina cuáles realmente necesitan notificarte en tiempo real. Mantén activas solo las notificaciones críticas, como llamadas telefónicas y mensajes urgentes.

Además, establece momentos específicos en el día para chequear correos electrónicos y actualizaciones en redes sociales. Al evitar interrupciones constantes, te sorprenderá cuánto más concentrado y productivo te volverás.

Habilita el modo No Molestar

El modo No Molestar es una función poderosa y a menudo subestimada que se encuentra en la mayoría de los dispositivos móviles. Al activar esta configuración, puedes silenciar todas las notificaciones, llamadas y alarmas, lo que te permite trabajar o estudiar sin interrupciones. Si bien es similar a desactivar notificaciones, el modo No Molestar va un paso más allá, asegurándose de que no haya interrupciones inesperadas en absoluto.

Aprovecha esta función cuando necesites sumergirte en una tarea importante, como escribir un informe, estudiar para un examen o concentrarte en un proyecto creativo. Definir ventanas de tiempo específicas para utilizar este modo te permitirá trabajar con mayor enfoque y eficiencia, y al mismo tiempo, te brindará la libertad de disfrutar sin distracciones momentos de descanso y tiempo personal.

Configura Límites de Tiempo en Aplicaciones

Si bien algunas aplicaciones pueden ser valiosas para nuestro trabajo o entretenimiento, otras pueden convertirse rápidamente en una fuente interminable de distracción. Juegos, redes sociales y aplicaciones de noticias suelen ser los principales culpables de robar nuestro tiempo y atención. Entonces, para evitar caer en la trampa del desplazamiento infinito, considera configurar límites de tiempo en estas aplicaciones.

La mayoría de los sistemas operativos y dispositivos ofrecen opciones para establecer límites de tiempo diarios en aplicaciones específicas. Decide cuánto tiempo estás dispuesto a invertir en aplicaciones que pueden distraerte, y establece un límite diario.

Una vez que alcances el límite establecido, la aplicación te recordará que has alcanzado tu tiempo máximo de uso y te alentará a desconectarte. Esto te permitirá ser más consciente de tu tiempo y te obligará a buscar actividades más productivas cuando hayas alcanzado tu cuota diaria.