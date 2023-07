PVY Z20 PLUS, una ebike con doble suspensión, todoterreno, par de 100 Nm y alto rendimiento

En el mundo de la movilidad sostenible, las bicicletas eléctricas se han convertido en una opción cada vez más popular. Permiten a las personas desplazarse de manera eficiente, reducir su huella de carbono y disfrutar de una experiencia de conducción emocionante.

En esta revisión, exploraremos dos modelos destacados: la bicicleta PVY Z20 PLUS , la 500 y la 1000.

Son dos bicicletas eléctricas que se destacan por su rendimiento, diseño y características avanzadas. Ambas bicicletas están equipadas con un motor potente y una batería de alta capacidad, lo que les permite ofrecer un excelente rendimiento en diversas situaciones.

En términos de potencia, ambas bicicletas cuentan con un motor de 250W que puede desbloquearse para alcanzar una potencia máxima de 500W en el caso de la PVY Z20 PLUS 500 y de 1000W en la PVY Z20 PLUS 1000. Esto proporciona un impulso adicional al pedalear, ideal para subir pendientes y llevar más peso. Ambas bicicletas están equipadas con una transmisión Shimano de 7 velocidades, lo que permite al ciclista ajustar la resistencia y encontrar el equilibrio perfecto entre velocidad y esfuerzo.

Una de las características destacadas de ambas bicicletas es el diseño de neumáticos. Ambas cuentan con neumáticos de 20×4.0 pulgadas de alta calidad, similares a los utilizados en las motocicletas de montaña. Estos neumáticos ofrecen una tracción excepcional en diversos terrenos, ya sea en caminos urbanos, senderos o incluso en condiciones de nieve y arena. Esta característica hace que estas bicicletas sean ideales tanto para desplazamientos diarios como para aventuras off-road.

Otra ventaja notable de ambas bicicletas es su portabilidad y plegabilidad. Ambas están diseñadas para ser fácilmente transportables y ocupar menos espacio cuando no están en uso. Esto las convierte en una opción conveniente para aquellos que necesitan transportarlas en vehículos o guardarlas en espacios reducidos.

En cuanto al sistema de frenado, la PVY Z20 PLUS 500 cuenta con frenos de disco mecánicos, mientras que la PVY Z20 PLUS 1000 está equipada con frenos hidráulicos, que ofrecen una respuesta y un control excepcionales al detenerse. Ambos sistemas de frenado garantizan una experiencia de conducción segura y confiable.

Veamos todo con detalle.

Especificaciones generales

Motor

Ambas bicicletas PVY Z20 PLUS 500 y PVY Z20 PLUS 1000 están equipadas con un motor de 250W que puede ser desbloqueado para alcanzar una potencia máxima de 500W en el caso de la PVY Z20 PLUS 500, y de 1000W en el caso de la PVY Z20 PLUS 1000. Estos motores proporcionan una excelente capacidad de propulsión y permiten una aceleración suave y rápida. Con la capacidad de desbloquear el motor, los ciclistas tienen la opción de experimentar una velocidad y rendimiento más altos.

Velocidad

En términos de velocidad máxima, ambas bicicletas ofrecen una velocidad predeterminada de 25 km/h, que cumple con los límites de velocidad establecidos en muchas áreas para las bicicletas eléctricas. Sin embargo, después de desbloquear la velocidad, la PVY Z20 PLUS 500 puede alcanzar una velocidad máxima de 39 km/h, mientras que la PVY Z20 PLUS 1000 puede llegar a los 50 km/h. Estas velocidades adicionales desbloqueadas brindan a los ciclistas una experiencia de conducción más rápida y emocionante.

Torque

El torque es una medida de la fuerza de giro que proporciona el motor. En la PVY Z20 PLUS 500, el motor ofrece un torque de 60 Nm, lo que significa que proporciona una buena capacidad de aceleración y rendimiento en terrenos variados. Por otro lado, la PVY Z20 PLUS 1000 tiene un torque más impresionante de 100 Nm, lo que brinda aún más potencia y capacidad para superar pendientes pronunciadas y terrenos difíciles con facilidad.

Neumáticos

Ambas bicicletas están equipadas con neumáticos de grado motocicleta de 20×4.0 pulgadas. Estos neumáticos de gran tamaño proporcionan una excelente tracción y estabilidad tanto en carreteras pavimentadas como en terrenos más accidentados. Con su diseño robusto y ancho, los neumáticos de motocicleta permiten a los ciclistas enfrentar diversos desafíos, como superficies resbaladizas, arena, grava y obstáculos con mayor confianza. Además, el tamaño de los neumáticos también contribuye a una conducción más suave y cómoda al absorber los impactos del terreno.

Portabilidad y plegabilidad

Tanto la PVY Z20 PLUS 500 como la PVY Z20 PLUS 1000 están diseñadas pensando en la portabilidad y la comodidad del usuario. Ambos modelos ofrecen características de plegado que permiten que la bicicleta se pueda transportar y almacenar fácilmente en espacios reducidos.

Gracias a su diseño plegable, estas bicicletas se pueden plegar en cuestión de segundos, lo que las convierte en una opción ideal para aquellos que necesitan llevar su bicicleta en el automóvil, en el transporte público o almacenarla en un espacio reducido en casa o en la oficina. El proceso de plegado es sencillo y no requiere herramientas adicionales.

Las dos son ligeras, lo que facilita aún más su transporte. El marco de aleación de aluminio utilizado en ambas bicicletas contribuye a reducir el peso total sin comprometer la resistencia y durabilidad.

Frenos

La seguridad es una consideración importante al elegir una bicicleta, y tanto la PVY Z20 PLUS 500 como la PVY Z20 PLUS 1000 están equipadas con sistemas de frenos confiables. Sin embargo, hay una diferencia clave en el tipo de freno utilizado en cada modelo.

La PVY Z20 PLUS 500 utiliza frenos de disco mecánicos, que proporcionan una buena capacidad de frenado y son fáciles de mantener. Estos frenos ofrecen un rendimiento sólido en una variedad de condiciones de conducción, lo que brinda al ciclista confianza y control.

Por otro lado, la PVY Z20 PLUS 1000 viene equipada con frenos hidráulicos, que son conocidos por su mayor potencia y sensibilidad de frenado. Los frenos hidráulicos ofrecen una respuesta rápida y una modulación precisa, lo que permite al ciclista detenerse de manera segura y eficiente en diferentes situaciones.

Batería

La autonomía es una consideración clave al elegir una bicicleta eléctrica, y tanto la PVY Z20 PLUS 500 como la PVY Z20 PLUS 1000 están equipadas con baterías de alta capacidad que les permiten recorrer distancias significativas.

La PVY Z20 PLUS 500 cuenta con una batería de 14Ah, lo que proporciona una autonomía máxima de aproximadamente 100 km. Esta capacidad de batería es adecuada para recorridos diarios y paseos de larga distancia sin tener que preocuparse por quedarse sin energía.

Por otro lado, la PVY Z20 PLUS 1000 viene con una batería de mayor capacidad, con 16.5Ah, lo que permite una autonomía máxima de aproximadamente 120 km. Con esta batería, los ciclistas pueden aventurarse en recorridos más largos sin la necesidad de recargar con frecuencia.

Ambas bicicletas ofrecen opciones de carga rápida, lo que significa que la batería se puede recargar en un tiempo relativamente corto. Esto es especialmente útil para aquellos que tienen un estilo de vida activo y desean volver a la carretera rápidamente.

Suspensión

Tanto la bicicleta PVY Z20 PLUS 500 como la PVY Z20 PLUS 1000 están equipadas con un sistema de suspensión que proporciona una conducción más suave y cómoda, especialmente en terrenos irregulares. Ambas bicicletas cuentan con una suspensión delantera en la horquilla y un amortiguador mecánico en la parte trasera.

La suspensión delantera de estas bicicletas ayuda a absorber los impactos causados por baches y superficies desiguales, lo que proporciona una mejor tracción y control. Esto resulta especialmente beneficioso cuando se conduce a altas velocidades o en terrenos fuera de la carretera. La suspensión trasera también contribuye a reducir la vibración y el impacto en la parte trasera de la bicicleta, lo que mejora la comodidad y la estabilidad.

La combinación de la suspensión delantera y trasera en ambas bicicletas garantiza una experiencia de conducción más suave y reduce la fatiga del ciclista, permitiéndole disfrutar de paseos más largos y aventuras en diferentes tipos de terreno.

Transmisión

Tanto la bicicleta PVY Z20 PLUS 500 como la PVY Z20 PLUS 1000 vienen equipadas con una transmisión Shimano de 7 velocidades. Esto proporciona al ciclista una amplia variedad de opciones para adaptarse a diferentes condiciones de terreno y preferencias de velocidad.

La transmisión de 7 velocidades permite al ciclista cambiar de marcha de manera suave y precisa, lo que facilita subir pendientes pronunciadas o acelerar en terrenos planos. La amplia gama de velocidades disponible brinda versatilidad al ciclista, ya sea que esté buscando una conducción relajada y cómoda o desee un desafío más deportivo.

La calidad y confiabilidad de la transmisión Shimano garantizan cambios de marcha precisos y consistentes, lo que contribuye a una experiencia de conducción más placentera y eficiente.

Pantalla

Tanto la PVY Z20 PLUS 500 como la PVY Z20 PLUS 1000 están equipadas con una pantalla a color resistente al agua con certificación IPX5. Esta pantalla ofrece información clara y fácil de leer sobre la velocidad, la distancia recorrida, el nivel de batería y otras métricas importantes.

La pantalla a color proporciona una interfaz intuitiva y amigable para el ciclista, lo que facilita el monitoreo de los datos durante el viaje. La resistencia al agua de la pantalla garantiza que se pueda utilizar en diversas condiciones climáticas sin preocuparse por daños.

La pantalla permite al ciclista acceder a las configuraciones y ajustes de la bicicleta, lo que brinda control y personalización adicionales. Con la información claramente visible en la pantalla, el ciclista puede mantenerse informado y tomar decisiones basadas en datos durante su recorrido.

Certificación

Ambas bicicletas, la PVY Z20 PLUS 500 y la PVY Z20 PLUS 1000, cuentan con la certificación CE otorgada por SGS. Esta certificación garantiza que las bicicletas cumplen con los estándares de seguridad y calidad establecidos por la Unión Europea.

La certificación CE es un requisito legal para muchos productos comercializados en la Unión Europea, y demuestra que las bicicletas PVY Z20 PLUS 500 y PVY Z20 PLUS 1000 han sido sometidas a pruebas rigurosas y cumplen con los estándares establecidos en términos de seguridad, rendimiento y durabilidad.

Al contar con la certificación CE, los ciclistas pueden tener la tranquilidad de que estas bicicletas han sido evaluadas y aprobadas por un organismo reconocido, lo que brinda una mayor confianza en cuanto a su calidad y cumplimiento de normativas.

Desbloqueos

Es posible desbloquear partes de la bicicleta, tal y como muestra este vídeo:

Como veis, la bicicleta PVY Z20 PLUS ofrece una amplia gama de características y opciones de configuración para adaptarse a tus necesidades de conducción. Desde limitar la velocidad máxima hasta desactivar el modo de acelerador y elegir entre diferentes modos de conducción, puedes personalizar tu experiencia de conducción de acuerdo con tus preferencias. Ya sea que busques una conducción más asistida o una conducción eléctrica pura, la PVY Z20 PLUS te ofrece opciones versátiles. Recuerda seguir las instrucciones proporcionadas para realizar los ajustes de forma segura y disfrutar de tus paseos con la bicicleta PVY Z20 PLUS.

Enlace: https://www.pvybike.com/products/pvy-z20-plus-all-terrain-electric-bike

Cupón de descuento: HA100 (válido en julio, 100 euros de descuento al realizar el pedido)