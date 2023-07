Microsoft presenta novedades en la búsqueda con IA y lanza la clonación de voz

Microsoft ha dado un paso adelante en la innovación tecnológica con el anuncio de nuevas características de inteligencia artificial (IA) para su plataforma Azure. Estas novedades, presentadas en su conferencia anual Inspire, prometen cambiar la forma en que interactuamos con los datos y la voz.

Vector Search: la búsqueda evoluciona

Una de las características más destacadas es Vector Search. Este sistema utiliza el aprendizaje automático, una rama de la IA, para capturar el significado y el contexto de los datos no estructurados. Los datos no estructurados son aquellos que no siguen un formato predefinido, como imágenes y texto.

La técnica que utiliza Vector Search se llama vectorización. Esta consiste en convertir palabras o imágenes en vectores, que son series de números que codifican su significado. De esta manera, los datos pueden ser procesados matemáticamente, lo que permite a las máquinas entenderlos y buscarlos de manera más eficiente.

Document Generative AI: procesamiento de documentos inteligente

Otra novedad es la solución Document Generative AI. Esta herramienta integra los servicios de procesamiento de documentos impulsados por IA de Microsoft con el servicio Azure OpenAI. Esta solución puede ingerir archivos para tareas como la resumen de informes, la extracción de valores, la minería de conocimientos y la generación de nuevos tipos de documentos.

Custom Neural Voice: la clonación de voz llega a todos

Microsoft también anunció la disponibilidad más amplia de Custom Neural Voice, una herramienta de IA que puede reproducir de cerca la voz de un actor o crear una voz sintética original. Para prevenir el mal uso de este servicio, Microsoft ha implementado controles estrictos, como la necesidad de obtener el consentimiento del talento de voz y la obligación de los clientes de aceptar un código de conducta antes de poder usar Custom Neural Voice.

Estas innovaciones de Microsoft marcan un hito en la evolución de la IA. La capacidad de buscar y procesar datos de manera más eficiente y la posibilidad de clonar voces con precisión son avances significativos que pueden tener un impacto profundo en cómo interactuamos con la tecnología. Sin embargo, también plantean desafíos éticos y de seguridad que deben ser abordados con responsabilidad.