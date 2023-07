Instagram hace que las plantillas para crear Reels sean más fáciles de usar

Instagram está actualizando algunas de las funciones que facilitan crear Reels. Tanto si los creas desde cero o usas plantillas, encontrarás nuevas opciones que facilitan la tarea.

Nuevas opciones que van desde la edición de los Reels hasta ideas para personalizar las plantillas y generar tus propias creaciones. Te contamos los detalles.



Cómo conseguir ideas para crear Reels en Instagram

Si usas las plantillas para crear Reels en Instagram, te interesará conocer las novedades que trae la última actualización de la app.

Por ejemplo, Instagram está actualizando el explorador de plantillas para que te resulte fácil encontrar lo que estás buscando para usar en tu Reel. Puedes valerte de las categorías para encontrar aquellas que son tendencias, las recomendadas, etc. O simplemente encontrar aquellas plantillas que has usado anteriormente y has guardado.

Instagram también te permitirá ver cómo otros usuarios han usado la plantilla que te gusta. De esa forma, podrás tener ideas para darle un toque personalizado a tu Reel a partir de esa plantilla.

Cómo crear Reels en Instagram a partir de plantillas

Por otro lado, también se está mejorando la forma de crear Reels a través de una plantilla, ya que se mantendrán más elementos de la creación original. Hasta el momento, cuando eliges una plantilla, se mantiene la cantidad y duración de los clips, el audio y los efectos.

Pero a partir de la actualización, las plantillas también mantendrán el texto y las transiciones que el usuario usó en la creación original. Si bien esto te permite tener más elementos para crear tus Reels, puede que también sea contraproducente, ya que veremos muchos Reels similares en Instagram.

Así que aún cuando Instagram hace que sea mucho más fácil crear un Reel, debes esforzarte por darle tu toque personal para que se distinga del resto. Si eres nuevo, o no sabes por dónde empezar, puede ser una buena idea comenzar con las plantillas. Y a partir de allí, puedes agregar más clips al Reel, editar los elementos, cambiar la música, ajustar la sincronización, entre otras opciones.