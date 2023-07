One Punch Man: World, el nuevo videojuego del famoso anime, llega a PC y móviles

Crunchyroll Games ha realizado un anuncio esperado por muchos: el lanzamiento de un título basado en el aclamado anime One Punch Man.

El juego

El nuevo videojuego, titulado «One Punch Man: World«, permitirá a los usuarios sumergirse en el universo de One Punch Man de una forma ya conocida. Se trata de un juego de acción de tipo hack-and-slash, un género que se caracteriza por su dinámica de combate en la que los personajes combaten hordas de enemigos usando ataques físicos y mágicos. Este nuevo título promete brindar a los fans del anime la oportunidad de unirse a la Asociación de Héroes y desbloquear y mejorar a los queridos personajes del universo One Punch Man.

Más allá del anime

Pero One Punch Man: World no se queda solo en recrear lo ya conocido del anime. El título traerá a los jugadores tanto las batallas emblemáticas de la primera temporada de la serie como nuevo contenido que expandirá la historia, manteniendo siempre la esencia de One Punch Man.

Para la realización de este ambicioso proyecto, Crunchyroll Games se ha unido a Perfect World, una reconocida editorial china con experiencia en la creación de videojuegos. Perfect World es conocida por haber trabajado en otros títulos exitosos como «Tower of Fantasy» y «Final Fantasy Awakening». Además, llevó la plataforma de videojuegos Steam a China en 2018 y vendió su filial, Perfect World Entertainment, a Embracer en 2021.

Preinscripciones abiertas

Los jugadores interesados en One Punch Man: World ya pueden preinscribirse para la versión de PC, cuyo lanzamiento se espera para finales de este año. La llegada de este juego a las plataformas de PC y móviles supone una gran oportunidad para los fans del anime de interactuar de una forma única con sus personajes favoritos.

Este anuncio supone un paso adelante en la tendencia de llevar los universos de los animes a la industria de los videojuegos. La unión de la narrativa visual del anime con la interactividad de los videojuegos promete brindar experiencias inigualables para los fans. Es una muestra más de cómo el sector de los videojuegos sigue buscando formas innovadoras de ofrecer contenidos atractivos para los jugadores.

Más información en www.youtube.com y onepunchmanworld.com