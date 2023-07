Reddit borra años de conversaciones: ¿El comienzo de una nueva era o el final de una antigua?

Reddit, la popular plataforma de medios sociales, ha causado un revuelo considerable al eliminar millones de chats y mensajes anteriores a 2023. Este cambio, que forma parte de la transición de Reddit a una nueva arquitectura de chat, fue realizado sin la notificación previa a los usuarios, provocando la desaprobación de la comunidad.

Motivo del cambio

La justificación de Reddit para esta drástica medida se basa en la intención de lograr una transición más «suave y rápida» a la nueva arquitectura de chat. No obstante, este cambio ha dejado a muchos usuarios descontentos, que descubrieron la eliminación solo después de la desaparición de sus registros de mensajes, impidiéndoles realizar copias de seguridad de sus historiales de chat.

¿Es posible recuperar los mensajes?

Pese a la eliminación, existe una luz de esperanza para aquellos usuarios que deseen recuperar sus antiguas conversaciones. Según Mashable, es posible solicitar los datos de la cuenta a Reddit a través de un formulario en línea. Este archivo podría incluir conversaciones anteriores a 2023. Aunque este proceso podría no ser tan sencillo como revisar un chat en la interfaz original, ofrece una posible solución a la pérdida de información.

Un apagón en protesta

La eliminación de los mensajes es solo la punta del iceberg. Reddit ha implementado nuevas políticas que, según muchos usuarios y moderadores, son perjudiciales para las aplicaciones de terceros, como Apollo. Como respuesta, se llevó a cabo un apagón de varios días en diversos subreddits en protesta a estas nuevas políticas.

El fin de un sistema de reconocimientos

Reddit también ha anunciado su intención de eliminar el sistema de monedas actual, utilizado para reconocer a los contribuyentes excepcionales. A partir del 12 de septiembre, ya no será posible comprar nuevas monedas, y todas las recompensas y monedas existentes desaparecerán. Reddit argumenta que el sistema actual genera «desorden» y proporciona contenido que algunos usuarios no valoran. Se espera que el sistema de reemplazo sea más sencillo y directo, aunque esto podría no ser del agrado de los usuarios veteranos.

Aunque estos cambios pueden parecer drásticos, pueden ser necesarios para que Reddit siga evolucionando. Es un recordatorio de que las plataformas digitales, por muy populares que sean, deben continuar adaptándose y cambiando para mantenerse relevantes. Sin embargo, estos cambios deben ser implementados de manera que tengan en cuenta a la comunidad de usuarios, la esencia misma de estas plataformas.

Más información en Reddit.