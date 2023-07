Xbox permitirá enviar grabaciones de audio para reportar el comportamiento abusivo

Xbox está probando una nueva dinámica para acabar con el acoso y el discurso de odio durante las partidas de juego.

La idea tras esta nueva iniciativa es identificar a los agresores y sancionarlos. Te contamos de qué se trata este nuevo sistema y cómo lo usarían los usuarios.

Nuevo sistema de Xbox para reportar a los usuarios abusivos

Microsoft quiere implementar un sistema más eficiente para sancionar a los usuarios que agreguen a otros durante las partidas de juego, y erradicar el discurso de odio.

Y para ello, está probando una nueva función en Xbox que permitiría que los usuarios puedan enviar evidencia sobre las ofensas sufridas durante el juego:

La función de seguridad más reciente de Xbox permite a los jugadores capturar y reportar actividad de voz inapropiada en cualquier juego multijugador con chat de voz en el juego en Xbox Series X|S y Xbox One.

Es decir, cuando los jugadores se enfrenten a una situación de acoso o agresión, podrán capturar un fragmento de la grabación para enviar junto con el reporte del caso. Según menciona el equipo de Microsoft, el clip de audio puede ser de hasta 60 segundos.

El clip de audio servirá de evidencia, y el usuario podrá añadir un mensaje en el reporte para explicar la situación y dar contexto. Todo esto se envía al equipo de seguridad y moderación de Xbox para que evalúe el caso.

Este nuevo sistema está preparado para que el usuario pueda realizar estos pasos rápidamente, sin que tener que complicarse con demasiadas opciones, y regresar a sus partidas de juego. Puede enviar el reporte en el momento, o esperar como máximo 24 horas, ya que después se eliminará el audio.

Y por supuesto, los clips están protegidos para que no se puedan modificar. Y el equipo de Microsoft también se ha asegurado que no se puedan descargar, ya que la idea es que solo el usuario y el equipo de moderación tengan acceso a este contenido, y no sea compartido fuera de este contexto.

Por el momento, se trata de una función a pruebas, y aún no han mencionado cuándo se extenderá de forma oficial a todos los usuarios.