WhatsApp permitirá que tengamos avatares animados personalizados en un futuro

A estas alturas es inevitable las comparaciones que se vienen llevando a cabo desde hace un tiempo hasta en la actualidad entre WhatsApp y Telegram cuando la primera recibe una novedad que ya llevaba tiempo disponible en la segunda.

Pero Telegram no es la única fuente de inspiración para los desarrolladores de WhatsApp, ya que según informan hoy desde WAbetaInfo, desde WhatsApp están trabajando ahora en una función que permitirá a los usuarios disponer en una futura actualización de la posibilidad de disponer de un conjunto de avatares animados personalizados.



Avatares animados, un paso más en la evolución de los avatares

Y es que, aprovechando las recientes mejoras en las que están trabajando con respecto a los avatares, esto es, permitir la configuración del avatar partiendo de una foto propia, y la de poder disponer de una colección más amplia de avatares personalizados, desde WhatsApp quieren ahora llegar más lejos posibilitando que los usuarios puedan disponer también de un paquete de avatares animados para utilizar en sus conversaciones.

En el momento en el que la nueva función esté disponible, permitirá dinamizar aún más las conversaciones que lleven a cabo tanto en las conversaciones indivuduales como grupales. De momento, esta función se encuentra en manos de unos pocos privilegiados que utilicen la última versión beta para Android, si bien esto no garantiza que todos los usuarios que utilicen dicha beta tengan acceso a la nueva función.

Una experiencia que a los usuarios de iOS les recordará a los Memojis

Lógicamente, esta nueva función será sorprendente para los usuarios de sistemas Android, si bien los usuarios de iOS ya se encuentran familiarizados gracias a los Memojis, presente en los móviles bajo iOS desde su lanzamiento en 2018.

La citada publicación señala que si bien no hay fecha de lanzamiento para la nueva función, entienden que la experiencia de usuario de la misma ya se encuentra bastante estable, por lo que es posible que no demore mucho en llegar, y más cuando la nueva versión de Telegram tiene que estar al caer con la prometida función de historias efímeras para este mismo mes de julio (ya sabemos como en Telegram les gustan encajar algunas actualizaciones en fechas específicas, con lo que no es de extrañar que muchas novedades se centren en la temática veraniega).

Lo último de una larga lista de mejoras visuales para dinamizar conversaciones

Esta función a futuro se sumará a una larga lista de mejoras que WhatsApp está recibiendo en los últimos tiempos de forma incansable, quedando atrás aquellos tiempos en los que apenas había novedades en la aplicación en un largo periodo de tiempo.

Como suele ser habitual, ya sólo queda esperar a que desde el equipo de desarrolladores den el visto bueno para que la nueva función pueda estar disponible para todos, tanto en Android como también en iOS, aunque los usuarios de iOS no se llegarán a sorprender tanto de este lanzamiento, del cual ya se encontrarán bastante familiarizados.