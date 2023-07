Intel se deshace de su unidad de ordenadores de pequeño formato Intel NUC

Los mini PCs son ordenadores de pequeño formato ideales para utilizar en una casa o incluso en una oficina, ocupando poco espacio, gastando menos electricidad y generando menos calor, contando con toda la potencia necesaria para las actividades del día a día.

En la actualidad hay muchos fabricantes de mini PCs como Beelink, Chuwi, Minisforum, Gigabyte, o Zotak, entre otros, pero de la lista de fabricantes de mini PCs ahora dejará de estar Intel, que dejará de lado sus míticas Intel NUC.



Desde Intel iniciarán un proceso de transición en colaboración con empresas asociadas para no dejar tirado a los actuales usuarios de ordenadores NUC, existiendo una amplia gama desde lo más básico hasta ordenadores intel NUC de mayores dimensiones incluso para insertar poderosas gráficas en su interior para hacer frente a juegos exigentes, como es el caso de los Intel NUC Extreme.

La retirada de la compañía se produce pocos meses después de que también se retirase de la venta de servidores, trasladando su unidad de negocio a la empresa taiwanesa Mitac. La publicación ServeTheHome ha sido la primera en ofrecer la noticia, y la confirmación ha llegado de forma oficial a The Verge a través de un portavoz de la compañía, señalando que:

Hemos decidido detener la inversión directa en Next Unit of Compute (NUC) Business y cambiar nuestra estrategia para permitir que nuestros socios del ecosistema continúen con la innovación y el crecimiento de NUC. Esta decisión no afectará al resto de los negocios de Intel Client Computing Group (CCG) o Network and Edge Computing (NEX). Además, estamos trabajando con nuestros socios y clientes para garantizar una transición sin problemas y el cumplimiento de todos nuestros compromisos actuales, incluido el soporte continuo para los productos NUC actualmente en el mercado.