GIMP – Innovación y mejoras en el editor de fotos gratuito más popular

El mundo de la edición de fotos ha sido testigo de un cambio significativo con la llegada de la última versión de GIMP, el editor de fotos gratuito más popular. La versión 2.99.16 trae consigo una serie de características nuevas y mejoras que prometen mejorar la experiencia del usuario.

Nueva Opción de Interfaz

Una de las características más notables de GIMP 2.99.16 es la introducción de una nueva opción de interfaz llamada «Merge menu and title bar». Esta opción permite colocar la barra de menú en el área normalmente ocupada por la barra de título, proporcionando un poco de espacio vertical extra. Sin embargo, esta opción no está habilitada por defecto y no está disponible en Mac, ya que la barra de menú no forma parte de la ventana en macOS.

Mejoras en la Edición de Imágenes

GIMP 2.99.16 también trae consigo varias mejoras en la edición de imágenes. La ventana de diálogo para elegir una selección de trazo y camino de trazo ha sido actualizada para ser menos confusa. Además, se ha añadido una nueva opción «Middle Gray (CIELAB)» disponible al rellenar una nueva imagen o capa.

Migración a GTK 3.0

Este lanzamiento marca el final oficial de la migración de GIMP del marco GTK 2.0 a GTK 3.0. GTK es una biblioteca de componentes gráficos para desarrollar interfaces gráficas de usuario (GUI). La migración a GTK 3.0 permite a GIMP utilizar una interfaz más moderna, con soporte para pantallas de alta densidad de píxeles (Hi-DPI) y otros cambios que mejoran la calidad de vida del usuario.

Soporte para Nuevos Formatos de Archivo

GIMP 2.99.16 incluye soporte para nuevos formatos de archivo y mejora algunos formatos de terceros existentes. FITS, un formato de imagen comúnmente utilizado en astronomía, ahora funciona mucho mejor gracias a la biblioteca cfitsio de la NASA. Los archivos PSD de Photoshop ahora conservarán las rutas de recorte cuando se abran o guarden en GIMP, y CMYK(A) ahora es compatible con las exportaciones JPEG-XL. Por último, los formatos de archivo PAM, QOI, DCX y Amiga IFF/ILBM son compatibles por primera vez.

Descarga de la Última Versión

La última versión se puede descargar desde el sitio web de GIMP y también debería aparecer en los repositorios de paquetes pronto. La versión para Mac aún no está disponible, pero se espera que se solucione pronto.

El lanzamiento de GIMP 2.99.16 es un testimonio del compromiso continuo de los desarrolladores para mejorar y adaptar el software a las necesidades cambiantes de los usuarios. Con cada nueva versión, GIMP se acerca más a proporcionar una alternativa gratuita y de alta calidad a las aplicaciones de edición de fotos de pago.

Más información en gimp.org.