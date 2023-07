Magicave anuncia Beneath The Six, un juego con narrador de IA

La empresa británica Magicave ha sorprendido al mundo de los videojuegos al anunciar su próximo lanzamiento: Beneath The Six. En colaboración con los pioneros de la voz generativa, ElevenLabs, y el actor Tom Canton, Magicave ha desarrollado un narrador de IA que promete llevar la experiencia de juego a un nivel completamente nuevo.

Una experiencia única en Beneath The Six

Beneath The Six es un juego roguelike por turnos, tanto para un solo jugador como para multijugador, que combina exploración, progresión de personajes, magia y combate. Lo que hace que este juego sea especial es la incorporación de un narrador de IA desarrollado por ElevenLabs, utilizando la voz de Tom Canton, conocido por su papel como Filavandrel, Rey de los Elfos, en la exitosa serie de Netflix «The Witcher».

La generación procedural de mazmorras y personajes, combinada con la narración de IA de Canton, permite a Beneath The Six generar un mundo nuevo cada día. Esto brinda a los jugadores la oportunidad de explorar, diseñar y desafiar a sus amigos en mundos únicos. El director creativo de Magicave, Ste Curran, ha expresado su entusiasmo por las posibilidades de jugabilidad que ofrece la IA generativa.

Protección de los derechos de los actores de voz

Magicave ha tomado medidas para proteger los derechos de los actores de voz en el proyecto. Han otorgado la propiedad de la voz de IA a Tom Canton, quien la licencia para su uso en el juego. Además, Canton tiene la libertad de utilizar su voz de IA en otros medios, como videojuegos, locuciones, animaciones, audiolibros o películas.

Esta iniciativa refleja el compromiso tanto de Magicave como de ElevenLabs de salvaguardar los derechos de los actores de voz y garantizar que no se les prive de futuras oportunidades. El nuevo modelo de negocio adoptado por Magicave busca establecer un equilibrio entre la creación de un futuro innovador y el respeto a los valores fundamentales de la compañía.

dNo: El comienzo de una nueva franquicia digital

Beneath The Six es el primer producto de la franquicia digital de Magicave llamada dNo. Esta franquicia se basa en dados digitales coleccionables, personajes y mundos. El objetivo de Magicave es construir la franquicia en público, ofreciendo vistas previas regulares y pruebas internas transmitidas a través del servidor de Discord de dNo. Los miembros de Discord tendrán acceso anticipado para probar diferentes aspectos del juego durante su desarrollo. Las primeras pruebas públicas de Beneath The Six se lanzarán más adelante este año.

ElevenLabs: Innovación en tecnología de voz

ElevenLabs es una empresa de investigación en tecnología de voz fundada por los amigos de la infancia Mati Staniszewski y Piotr Dabkowski. Su enfoque principal es el desarrollo de software de texto a voz para editores y creadores de contenido. Su misión es hacer que el contenido sea accesible para todos, eliminando las barreras lingüísticas.

Un nuevo hito en la industria de los videojuegos

La colaboración entre Magicave, ElevenLabs y Tom Canton para crear Beneath The Six con un narrador de IA marca un nuevo hito en la industria de los videojuegos. La combinación de la generación procedural, la narración de IA y la posibilidad de explorar mundos únicos cada día promete una experiencia de juego innovadora y emocionante.

La protección de los derechos de los actores de voz demuestra un compromiso ético y respeto hacia aquellos que contribuyen a la creación de estas experiencias interactivas. Magicave ha demostrado su interés en construir el futuro de los videojuegos de manera responsable y en colaboración con los creativos involucrados.

Con Beneath The Six y su narrador de IA, Magicave y ElevenLabs nos presentan una visión fascinante de lo que el futuro de los videojuegos puede ofrecer. La combinación de tecnología de vanguardia y narración inmersiva abrirá nuevas posibilidades de jugabilidad y sumergirá a los jugadores en mundos completamente nuevos.

