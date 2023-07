Llegan más revelaciones del nuevo Nothing Phone (2)

Nothing Tech, la compañía que se encuentra detrás de los móviles Nothing Phone, está calentando motores de cara a la presentación del nuevo Nothing Phone (2), fijado para el próximo 11 de julio.

Es la propia compañía la que se encuentra desvelando algunas características del dispositivos a lo largo de estos días, de modo que ya podemos conocer algo más del nuevo producto.

Pero además de la propia compañía, el youtuber Marques Brownlee también acaba de colgar un nuevo vídeo con su toma de contacto con la versión final del dispositivo, mostrando las novedades introducidas en el emblemático sistema de iluminación trasero basado en glifos.



Conociendo más del nuevo Nothing Phone (2)

Gracias a estas revelaciones, sabemos que el nuevo Nothing Phone (2) será algo más grande y que el panel trasero contará con un panel de vidrio curvo, que posibilitará la visualización de las luces traseras, que también incluyen una serie de cambios con respecto al Nothing Phone (1).

Por ejemplo, la tira que bordea el módulo de cámaras se divide ahora en dos mitades, y la tira central ahora se divide en seis partes. Lo que no cambia es el color de los LEDs, que siguen siendo de color blanco, si bien la nueva configuración hace que el software que los gestionan tenga un mayor nivel de control.

En este sentido, además de las opciones integradas, el sistema de luces también servirá a modo de notificación para cualquier aplicación, y los usuarios tienen la posibilidad de crear sus tonos de llamadas y efectos de luces personalizados para las llamadas entrantes.

Opciones de color elegibles

A esto hay que sumarle que el dispositivo se encontrará disponible en dos colores: blanco y gris, según imagen oficial, que encabeza este artículo, de modo que ya queda menos aspectos por conocer, sabiendo en líneas generales el aspecto exterior.

Y si desvela algunos detalles estos días será porque, quizás, tenga alguna sorpresa oculta que sólo podría mostrar en el momento de la presentación para el asombro de los interesados, o no, sabiendo que se trata de una compañía joven que no cuenta con las tácticas de marketing que manejan las empresas veteranas.

Lo que sí sabemos con total certeza es que este modelo si llegará finalmente a los usuarios en los Estados Unidos. Ya sólo queda esperar al momento de la presentación para conocer todos los detalles de este dispositivo, que ahora sí, llegará de forma más amplia a nivel global, como acabamos de reseñar.

Crédito de imagen: Nothing Tech